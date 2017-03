In der ersten halben Stunde bestimmte vor allem die Gäste aus Berlin das Geschehen in der Sparkassenarena Oberlausitz. In der zwölften Minute hatte Maik Haubitz die Chance auf das 1:0 aus Berliner Sicht. Doch nach der Ecke von Karim Benyamina setzte er den Ball knapp am langen Pfosten vorbei.