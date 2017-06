19.06.17 - Trainingsauftakt

24. Juni, 14:00 Uhr: Slovan Liberec - FCO Neugersdorf in Zittau

28. Juni - 02. Juli: Trainingslager in Tschechien

29. Juni, 14:00 Uhr: Slovan Liberec U21 - FCO Neugersdorf in Hermanice

01. Juli, 11:00 Uhr: FK Dukla Prag - FCO Neugersdorf in Roudnice

08. Juli, 11:00 Uhr: FK Varnsdorf - FCO Neugersdorf in Hermanice

15. Juli, 14:00 Uhr: FCO Neugersdorf - FC Energie Cottbus

21. Juli, 18:30 Uhr: SC Großröhrsdorf - FCO Neugersdorf

23. Juli, 14:00 Uhr: FCO Neugersdorf - FC Inter Leipzig in Oderwitz