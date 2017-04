Bei besten Bedingungen ließen es die Spieler äußerst ruhig angehen. Andy Trübenbach sorgte erst nach 16 Minuten erstmals für so etwas wie Torgefahr. Sein Schüsschen aus 23 Metern war letztlich aber zu harmlos. Dennoch leitete Meuselwitz‘ Nummer neun damit eine chancenreiche Phase ein. Ein Torwart, in dem Fall ZFC-Keeper Steven Braunsdorf, musste allerdings nur einmal eingreifen, als Milan Matula nach einem Eckball aus Nahdistanz aufs Tor schoss (22.).

Die beste Chance in Halbzeit eins hatte Josef Marek, der nur durch die Rettungsaktion von David Al-Azzawe auf der Linie am Torerfolg gehindert wurde (38.). Mehr gab es nicht, Pausenstand 0:0.

Neugersdorf erarbeitete sich in der zweiten Halbzeit mehr Spielanteile, ließ Chancen aber weiter aus. So ging auch der sehenswerte Drehschuss von Marek genau auf Torwart Braunsdorf (71.). Dann wurde es noch einmal hektisch, als Janik Mäder der Ball im ZFC-Strafraum vermeintlich an die Hand sprang. Die Fans forderten Elfmeter, doch Schiedsrichter Jacob Pawlowski ließ weiterspielen und so kam Karl Petrick noch einmal an den Ball, drosch die Kugel aber deutlich über das Tor (85.). Endstand 0:0.