Bautzen harmlos - viel Leerlauf

Im Luckenwalder Werner-Seelenbinder-Stadion erwarteten die Zuschauer ein richtiges „Sechs-Punkte-Spiel“. Die Spieler von FSV-Trainer Torsten Gütschow lagen vor dem Spiel mit zwei Punkten hinter den Luckenwaldern, welche den letzten Nichtabstiegsplatz belegten.

Laufduell zwischen Martin Hoßmang (Bautzen) und J. Silva Magalhaes (Luckenwalde). Bildrechte: Torsten Zettl In den ersten Spielminuten zeigten sich die Hausherren etwas aggressiver in ihrem Spielaufbau und versuchten die Gäste aus Sachsen sofort unter Druck zu setzen. Die Gäste leisteten sich in der Folge viele Aufbaufehler und luden die Brandenburger zum Kontern ein. Die erste Torchance des Spiels hatte folgerichtig ein Luckenwalder. Jose Raimundo Silva Magalhaes bekam kurz vor dem Strafraum einen Pass zugespielt und fackelte nicht lange. Sein Schuss rauschte jedoch gut drei Meter am FSV-Kasten vorbei (15.).

Auch in der nachfolgenden Zeit konnten die „Senfstädter“ keine spielerischen Akzente setzen. Es fehlte im ersten Durchgang an Durchschlagskraft, um die Abwehr der Hausherren auszuhebeln. Die Brandenburger hingegen machten es clever und setzten immer wieder einzelne Nadelstiche. Wieder war es Aktivposten Silva, der im Fokus stand. Nach einer Flanke von der rechten Seite kam Dieser freistehend zum Kopfball, scheiterte jedoch am stark reagierenden FSV-Torwart Norman Wohlfeld (29.).

Das erste Bautzener „Lebenszeichen“ setzte Martin Kolan, der nach einer Salewski-Flanke knapp am Luckenwalder Gehäuse vorbeiköpfte (35.). So ging es mit einem unspektakulären 0:0 in die Halbzeitpause.

Mehr Kampf als Qualität

Nach der Halbzeitpause schickten beide Trainer ihre Teams unverändert zurück auf den Rasen. Auch das „Spielbild“ änderte sich nicht gravierend. Beide Teams waren bemüht. Es fehlte jedoch der letzte Impuls, um zu einem Torerfolg zu kommen. Der Bautzener Paul Milde setzte sich stark auf der linken Außenbahn durch und flankte unbedrängt auf den im Strafraum lauernden Maik Salewski. Der traf den Ball jedoch nicht voll und vertändelte diese Großchance (50.).

Nach diesem kurzen „Strohfeuer“ entwickelte sich die Partie wieder in das gewohnte Bild aus dem ersten Abschnitt. Im Vordergrund standen der Kampf und die Intensivität der Partie. Spielerisch gab es für die Zuschauer nicht viel zu bestaunen. Die Mannen von Torsten Gütschow versuchten in den letzten Minuten des Spiels noch einmal einen Gang zuzulegen. Jedoch sollte es einfach nicht sein. Für ein Tor fehlte den beiden Teams am heutigen Abend einfach die spielerische Klasse bzw. die Kaltschnäuzigkeit.

Kurz vor dem Abpfiff sah Tobias Heppner nach einem groben Foul (Bautzen) die Gelb-Rote Karte und durfte früher duschen gehen. Bildrechte: Torsten Zettl Für einen Aufreger kurz vor dem Ende der Partie sorgte ein Bautzener. Tobias Heppner holte sich nach einem groben Foul an den Luckenwalder Jonas Schmidt seine zweite Gelbe Karte ab und flog vom Platz (88.). Trotzdem blieb es am Ende bei einem gerechten und unspektakulären 0:0. Damit verpassten es die Bautzener an dem Tabellen-Nachbarn aus Luckenwalde vorbeizuziehen und belegen weiterhin den 17. Platz.

Torsten Gütschow (Bautzen): "Man hat gemerkt, dass es ein Abstiegskampf ist. Im Endeffekt steht ein 0:0 was durchaus gerecht ist. Wir hatten den Vorteil, dass die Luckenwalder in der Woche ein Spiel hatten und wir etwas frischer waren. Wir haben uns endlich mal ein Punkt verdient. Es stand am Ende endlich mal eine Null in der Abwehr. Das wird uns für die kommenden Spiele Aufschwung geben. Jetzt geht es nach Nordhausen. Dort werden wir Alles veruschen, um einen Dreier mit nach hause zu nehmen."

Ingo Nachtigall (Luckenwalde): "Wir haben heute gesehen, dass wir einen großen Substanzverlust hatten nach drei Spielen in sieben Tagen. Als Amateurmannschaft ist das ein unglaubliches Programm. Wir müssen heute mit einem Punkt zufrieden sein. Das Spiel aus meiner Sicht zum abgewöhnen. Jetzt haben wir endlich mal länger Pause und können wieder frische Kraft sammeln für die kommenden Aufgaben. Ich hoffe, dass wir uns zwei Mannschaften wieder in der kommenden Saison hier wiedersehen."

