Auerbach zeigt sich abgezockter

Im Friesenstadion erwarteten die Zuschauer einen spannenden Regionalliga-Kick. Beide Mannschaften konnten in der laufenden Rückrunde fleißig Punkte sammeln und frisches Selbstvertrauen tanken. Die Hausherren des FSV Union Fürstenwalde belegten mit zwölf Punkten sogar den dritten Platz der Rückrunden-Tabelle.

In den ersten Spielminuten der Nachholpartie des 20. Spieltages hielt sich keine der beiden Mannschaften zurück. Die Offensive stand im Vordergrund. Der VfB Auerbach zeigte sich etwas gefährlicher und konnte in der frühen Spielphase fast in Führung gehen. Nach einer Flanke von Fabian Paradies setzte Marc-Philipp Zimmermann seinen Kopfball knapp über das Gehäuse des FSV (8.). Die Hausherren hielten jedoch dagegen und kamen ebenso durch den Ex-Auerbacher Martin Zurawsky zu einer aussichtsreichen Chance (16.).

Auerbachs Marc-Philipp Zimmermann bejubelt mit Marcel Schlosser das 3:0 (45.) Bildrechte: Marcus Schädlich Auch im zweiten Abschnitt der ersten Halbzeit nahmen die Tabellennachbarn nicht den Fuß vom Gaspedal und hielten das Spieltempo weiterhin äußerst hoch. VfB-Goalie Stefan Schmidt rettete mit einer Glanztat nach einem Schuss vom Fürstenwalder Nils Wilko Stettin (32.). Kurz darauf starteten die Gäste einen Konter und schickten Danny Wild auf die „Reise“. Im Eins-Gegen-Eins mit dem FSV-Torwart Daniel Bittner hatte Wild keinerlei Probleme und schob ungehindert zur Führung ein (33.). Wie im Rausch bauten die Vogtländer die Führung sogar doppelt aus. Fabian Paradies wurde im FSV-Strafraum angespielt und setzte sich gegen drei Fürstenwalder durch. Aus fünf Metern schloss er überlegt in das linke Eck zum 2:0 ab (36.). Für den 3:0-Halbzeitstand sorgte Zimmermann, der nach einem Pass von Wild nur noch locker den Ball in das Gehäuse des FSV schieben musste. (45).

Auerbach wie im Rausch

Nach der Halbzeitpause nahmen beide Trainer personelle Veränderungen vor. VfB-Trainer Michael Hiemisch eretzte den verletzten Albert Löser durch Felix Lietz. Auf Seiten der Gastgeber wechselte Matthias Maucksch zweimal offensiv.

Die Auerbacher legten los wie die Feuerwehr und schoben sofort das vierte Tor nach. Zimmermann setzte sich klasse auf der rechten Außenbahn durch und drang in den Strafraum ein. Aus acht Metern schloss er selbst mit einem strammen Schuss ab und erhöhte die Auswärts-Führung auf 4:0 (47.).

Danny Wild jubelt über seinen Treffer zum 6:0-Endstand (81). Bildrechte: Marcus Schädlich … und die Vogtländer hatten anscheinend noch lange nicht genug und zeigten sich weiterhin torhungrig. Zimmermann machte sein Hattrick komplett und ließ die Fürstenwalder Zuschauer staunen. Aus ca. 30 Metern Torentfernung erkannte er, dass Daniel Bittner zu weit vor dem Tor stand und überlistete Diesen mit einer „Bogenlampe“ zum 5:0 (60.). Kurze Zeit später sorgte Wild sogar für das 6:0 (81.). Nach einer Ecke von Marcel Schlosser kam der Ball über mehrere Stationen zu Wild, der aus ca. fünf Metern humorlos einnetzte. VfB-Trainer Hiemisch kam an der Außenlinie nicht mehr aus dem Grinsen heraus und zeigte sich sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannen.

Erst danach drosselten die Vogtländer das Tempo und ließen den Hausherren etwas Luft zum Atmen. Bis zum Schlusspfiff passierte nichts mehr. Mit diesem deutlichen und verdienten Auswärtssieg schlossen die Gäste punktetechnisch zum ZFC Meuselwitz auf und können nun mit frischem Selbstvertrauen dem Tabellenletzten aus Neustrelitz entgegensehen.

Das sagten die Trainer:

Michael Hiemisch (Auerbach): "Beide Mannschaften hatten einen guten Rückrundenstart. In den ersten 20 Minuten sah es nicht so aus, dass das Spiel so enden würde. Ich war mit unserem zentralen Deckungsverhalten bis zur 25. Spielminute unzufrieden. Das haben wir dann deutlich besser gemacht. Das 1:0 war für uns ein Bigpoint. Eine Art Dosenöffner. Danach haben wir ganz stark über Danny Wild gespielt. gerade in den Englischen Wochen ist es wichtig, dass du effektiv spielst. Die Führung gab uns Kraft. Ganz wichtig auch, dass wir heute kein Gegentor erhalten haben. Jetzt müssen wir gegen Neustrelitz nachlegen."

Matthias Maucksch (Fürstenwalde): "Ein verdienter Erfolg für den VfB Auerbach. Wir wollten in diesem Spiel viel mehr erreichen. In den ersten 20 Minuten haben wir Fürstenwalder Verhältnisse gut gespielt. Vom 0:1 haben wir uns eigentlich nicht mehr erholt. Später ist die Mannschaft etwas auseinandergefallen. Wir müssen uns als Team für die nächsten Spiele unbedingt wiederfinden. In der Halbzeit haben wir versucht personell nachzubessern, aber das 4:0 kurz nach der Pause war der absolute Knock Out für uns."

Über dieses Thema berichtet „Sport im Osten" | MDR FERNSEHEN Sport im Osten | 26.03.2017 | 14:00 Uhr