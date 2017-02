Kleines Geplänkel vor Beginn: Die Zuschauer musste sich etwas in Geduld üben, denn in der Bonava-Arena ging es knapp zehn Minuten später los. Stein des Anstoßes war ein Banner der FCC-Fans "Unbeugsam und Unverkäuflich", das über den Werbebanden hing. Und das sollte laut Veranstalter weg. Die Jenaer blieben unbeugsam und beharrten auf ihren Standpunkt, sodass der Referee schließlich anpfiff. Klare Meinung der Jenaer Fans: 250 waren mit nach Brandenburg gereist. Bildrechte: Matthias Koch

Jena führt - Fürstenwalde bietet Paroli

Jena ließ es ohne Hektik angehen und verzeichnete in der fünften Minute die erste Chance. Dominik Bock hatte per Freistoß abgezogen, doch der Ball landete auf dem Tornetz. Ein erstes Achtungszeichen der Gäste, ansonsten entwickelte sich eine durchaus ausgeglichene Partie. Die Fürstenwalder waren für die Jenaer in der ersten Hälfte ein unbequemer Gegner, denn sie spielten gut mit und waren läuferisch auf der Höhe. Nach zwanzig Minuten hielten die Brandenburger jedoch ein Geschenk bereit, denn nach einer Rückgabe musste Fürstenwaldes Keeper Daniel Bittner die Kugel aufnehmen. Freistoß für Jena – Entfernung fünf Meter. Timmy Thiele versuchte zweimal sein Glück, traf aber nur die Mauer.



Wenig später zappelte das Streitobjekt aber doch in den Union-Maschen. Nach einem Pfostentreffer stand Sucsuz goldrichtig und hämmert das Leder im Nachschuss ins Tor. Jena führte mit 1:0 (25.). Fürstenwalde gab jedoch nicht klein bei. Auch Jenas Schlussmann Koczor musste sich beweisen. Nach einem Schuss von Wuthe aus der zweiten Reihe brachte er die Kugel im Nachfassen in Sicherheit. Insgesamt ein hartes Stück Arbeit für die Jenaer in der ersten Hälfte. Der erste Schritt zu drei Punkten: Firat Sucsuz erzielt das 1:0. Bildrechte: Matthias Koch

Es wird noch einmal spannend

In der Kabine muss es für die Schützlinge von Mark Zimmermann einen kleinen Zaubertrank gegeben haben, denn sie kamen mit unglaublich viel Power aufs Feld. Sofort wurden die Gastgeber eingeschnürt und unter Druck gesetzt – und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Nach einer feinen Vorlage von Thiele brauchte Eckardt nur den Fuß hinhalten und erzielte das 2:0 für die Thüringer (46.). Eine echte Belohnung, denn Eckardt spielte bis dahin eine starke Partie. Nun hatten die Jenaer das Geschehen im Griff und arbeiteten am dritten Treffer.



Nach einem Schuss von Thiele kullerte der Ball am linken Pfosten vorbei. Danach versuchte es Eckardt, diesmal rollte das Leder an der Torlinie entlang. Das Streitobjekt wollte einfach nicht rein, dafür trafen die Gastgeber in der 83. Minute. Eine Diagonal-Eingabe von Zwerschke verwandelt Geurts eiskalt zum Anschluss – Jena lag nur noch mi 2:1 vorn. Es wurde noch einmal spannend, aber nicht gefährlich. Die FCC-Männer standen gut und fuhren ihren siebten Auswärtssieg ein.

Das sagten die Trainer:

Mark Zimmermann (FC Carl Zeiss Jena): "Zunächst bin ich zufrieden, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir wussten, dass uns hier eine kampfbetonte Partie erwartet. Nach dem Führungstor hatten wir dann mehr Selbstvertrauen. In der zweiten Hälfte haben wir viele Chancen herausgespielt, machen aber das dritte Tor nicht. Somit wurde es in der Schlussphase noch einmal eng, was wir uns eigentlich ersparen wollten."

Matthias Maucksch (Union Fürstenwalde): "Kein Vorwurf an die Mannschaft. Sie hat mit Leidenschaft und hoher Laufbereitschaft alles gegeben. Die Einstellung hat gestimmt. Dennoch hat Jena eine andere Qualität und geht als verdienter Sieger vom Platz."