In der ersten Hälfte mangelte es beiden Mannschaften an Esprit und Elan. Weil im Spielaufbau hüben wie drüben oft die Genauigkeit fehlte, konnte man die Torchancen an einer Hand abzählen. Einziger Lichtblick beim FCL war Felix Brügmann, der mit seinen Pässen für etwas Gefahr sorgte. Er bediente zum Beispiel Maik Georgi, der aus spitzem Winkel links am Union-Kasten vorbeischoss. Zudem setzte er Djamal Ziane in Szene, der aber ebenfalls das Tor von Schlussmann Daniel Bittner verfehlte. Ansonsten ließen die tief stehenden Fürstenwalder nichts zu.