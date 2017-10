Paul-Georg Becker (Jubelszene aus dem Spiel gegen Cottbus) gehörte wieder zu den Aktivposten beim FCO. Bildrechte: Florian Richter

Die 454 Zuschauer sahen ein ausgesprochen ereignisreiches Spiel. Es gab zahlreiche Torchancen auf beiden Seiten. Dabei war Neugersdorf in der ersten Halbzeit sogar einen Tick besser - obwohl die Lausitzer wegen diverser Ausfälle ohne echten Stürmer angetreten waren. Es haperte lediglich an der Effektivität. Sogar ein von Mietzelfeld herausgeholter Foulelfmeter wurde vergeben: Vachousek scheiterte am glänzend aufgelegten Union-Keeper Birnbaum (32.). Zuvor hatte der 38-jährige Tscheche mit einem Volleyschuss getroffen, das aber aus einer Abseitsposition heraus (10.). Nach Unions vom Spielverlauf her etwas überraschenden 1:0 (Krstic nach Querpass aus fünf Metern/40.) gelang Neugersdorf zumindest der sofortige Gegenschlag: Becker traf aus zwölf Metern ins Dreiangel (41.). Die Vorarbeit kam von sehr agilen Mietzelfeld.