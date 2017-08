Mit der Qualifikation für den DFB-Pokal hatte Germania Halberstadt das große Los gezogen. 159.000 Euro schüttet der Deutsche Fußball-Bund pro Team für die Teilnahme an der ersten Runde aus. Der Vorstand der Germania rieb sich die Hände, verplante das Geld schon im Kopf und war umso verblüffter, als im Juni ein Schreiben vom DFB in die Geschäftsstelle trudelte.

Dort stand geschrieben, dass 45.000 der 159.000 Euro nicht an Halberstadt fließen, sondern an den Landesverband Sachsen-Anhalt abgegeben werden müssen. Von dieser Summe hatte in Halberstadt keiner zuvor etwas gehört. "Wir hatten mal eine Sitzung mit dem Verband, wo es um den Solidaritätsbeitrag ging und dabei wurde festgehalten, dass dieser maximal 10.000 Euro beträgt", sagte Germania-Präsident Olaf Herbst im MDR unmittelbar nach dem Fußballfest gegen den SC Freiburg (1:2).

Nun sind es also 45.000 Euro. "Ein erheblicher Betrag. Wir wollen das nicht akzeptieren", so Herbst, der das Geld gern in neue Spieler investiert hätte. Wie es jetzt weitergeht, werde geprüft: "Wir werden mit dem DFB reden." Den Solidaritätsbeitrag müssen alle Amateurklubs und die Drittligisten, die sich über den Landespokal qualifiziert haben, leisten. Heißt also auch: Der Chemnitzer FC hat vom DFB statt der 159.000 "nur" 115.000 Euro erhalten. Befreit von der Zahlung sind aber die Teams der 1. und 2. Bundesliga sowie die vier Erstplatzierten der 3. Liga.