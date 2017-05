Sportdirektor Maurizio Gaudino hat bei Fußball-Regionalligist Wacker Nordhausen keine Zukunft. Wie die "Thüringer Allgemeine" in ihrer Online-Ausgabe schreibt, wird der im Sommer auslaufende Vertrag mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler nicht verlängert.

Wie die Zeitung berichtet, soll Gaudino dem Verein noch bis Ende Juni in der Sponsorensuche unterstützen, sich aber von der Mannschaft fernhalten. Die Entscheidung über das Ende der Liaison zwischen dem ambitionierten Regionalligisten und dem einstigen Bundesliga-Spieler fiel demnach bereits am Montag in einem Gespräch zwischen Wacker-Präsident Nico Kleofas und Gaudino.