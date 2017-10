Chemie-Kapitän Karau beim Aufwärmen verletzt

Chemie-Kapitän Stefan Karau musste passen. (Archiv) Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Leichte Verwirrung gab es vor dem Anpfiff um Stefan Karau. Der Chemie-Kapitän hatte sich beim Aufwärmen verletzt und wurde in der Startformation von Sebastian Hey ersetzt. Dafür rückte Marko Trogrlic nach, der gar nicht auf dem Spielbogen stand. Mit dem Einverständnis des Schiedsrichters und der gastgebenden Mannschaft durfte der BSG-Abwehrspieler nachnominiert werden.

Torlose erste Hälfte

Von Abtasten keine Spur. Die Chemiker begannen forsch und versuchten, die Halberstädter unter Druck zu setzen. Das gelang und eröffnete den Leutzschern Chancen. In der 13. Minute erreichte eine blitzsaubere Flanke von Nicolas Ludwig den Japaner Rintaro Yajima, dessen Kopfball Halberstadts Keeper Paul Büchel mit einer Glanztat entschärfte. Und Chemie setzte nach. Drei Minuten später vertändelte Patrik Twardzik den Ball. Ludwig schnappte sich die Kugel, zog ab und zwang Büchel zur nächsten Rettungstat.



Danach blieb es ein intensives Spiel. Beide Mannschaften neutralisierten sich, die Abwehrreihen standen gut. In der Schlussviertelstunde erarbeiteten sich die Gastgeber ein leichtes optisches Plus. Adli Lachheb hatte kurz vor Ultimo der ersten Hälfte noch eine Chance, sein Kopfball in die Mitte wurde aber problemlos vor der Linie geklärt. Paul Büchel war bei zwei großen Chemie-Chancen hellwach. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Halberstadt führt - Chemie kommt zurück

Die zweite Hälfte begann wie gemalt für Halberstadt. Nach einem Gestocher im Strafraum fühlte sich kein Chemiker für Florian Beil verantwortlich. Der Stürmer stand blank und schmetterte die Kugel aus sechs Metern zur Germania-Führung in die Maschen (50.). Die Petersen-Elf wollte nachlegen und war durch den Torschützen Beil nah dran, der aus drei Metern das Außennetz des Gästetores traf. Ein Warnschuss der Hausherren, den die Chemiker wohl verstanden.



Sie rafften sich auf, drängten nach vorn und erzielten in der 78. Minute den Ausgleich. Max Hermann lief in Position und zog flach ab. Die Kugel schlug links unten ein, diesmal streckte sich Halberstadts Schlussmann Büchel vergeblich. Danach waren die Leutzscher am Drücker. Manuel Wajer hatte drei Minuten vor Schluss das 2:1 auf dem Fuß, sein satter Schuss aus Nahdistanz konnte Büchel mit einem Blitzreflex entschärfen. So blieb es beim 1:1, letztendlich ein gerechtes Unentschieden zwischen den beiden Aufsteigern.

Das sagten die Trainer:

Chemie Leipzigs Coach Dietmar Demuth. (Archiv) Bildrechte: IMAGO Dietmar Demuth (BSG Chemie Leipzig): "Hätte man mir vorher angeboten, hier einen Punkt mitzunehmen, hätte ich das sofort unterschreiben. Nach dem Spielverlauf bin ich allerdings nicht zufrieden. Denn nach den klareren Chancen hätten wir hier drei Punkte holen können. Wir haben es in der ersten Halbzeit nicht verstanden, durch Yajima und Ludwig die Möglichkeiten zur Führung zu nutzen. Später haben wir schlecht verteidigt und sind in Rückstand geraten. Noch vor drei Wochen hätten wir wohl sang- und kanglos verloren. Heute ist die Mannschaft aber aufgestanden und hat sich in einer Art und Weise gegen die drohende Niederlage gestemmt, mit der ich sehr zufrieden bin."

Germania-Coach Andreas Petersen. (Archiv) Bildrechte: IMAGO Andreas Petersen (VfB Germania Halberstadt): "Ich bin heute heute mit dem, was wir spielerisch gezeigt haben, nicht ganz zufrieden. Es waren kraftraubende Tage, da fehlte vielleicht etwas die Frische. Aber auch Chemie hatte am Sonnabend gespielt und hier eine großartige Vorstellung abgeliefert. Ich halte das Unentschieden für gerecht, muss aber wieder bemängeln, dass es uns nach der Führung nicht gelungen ist, das zweite oder sogar dritte Tor zu erzielen. Auch alle anderen Ergebnisse zeigen, wie stark und verrückt diese Liga ist. Und dass jeder jeden schlagen kann. Am Ende kann ich mit dem einen Punkt leben."