Halberstadt mit dem Traumstart

Halberstadt erwischte einen Start nach Maß und ging direkt mit dem ersten Angriff in Führung. Nach einem Ballverlust der Gäste dribbelte Goslar über rechts nach vorne und brachte den Ball nach innen, wo Beil am Fünfer zum Abschluss kam. Seinen Schuss aufs kurze Eck konnte Jonathan Klinsmann noch abwehren, aber Tim Oschmann staubte ab zur Führung für die Hausherren (3.)

In den Minuten danach versuchte Halberstadt nachzulegen, wurde aber im weiteren Spielverlauf zu passiv. Hertha II hingegen wurde immer stärker und hatte in der 27. Minute die Riesenchance durch Covic zum Ausgleich. Aber Guderitz konnte das mit einer Riesentat verhindern. Wenn Halberstadt gefährlich wurde, dann meist über Goslar und die rechte Seite. Aber es sprang nichts Zählbares für die Vorharzer raus, sodass es mit der etwas glücklichen Führung für die Hausherren in die Kabine ging.

Franjics Traumtor bringt die Entscheidung

Nach der Pause musste Halberstadt zunächst einen Schock verdauen. Der frisch eingewechselte Hübner verletzte sich in seiner ersten Aktion am Knie und musste direkt wieder vom Platz. Der Spieler selbst sagte nach dem Spiel, dass er spürte, wie etwas im Knie gerissen ist. Ein MRT soll in den kommenden Tagen Klarheit bringen, aber er wird wahrscheinlich längerfristig ausfallen. Für ihn kam Franjic in die Partie. Nico Hübner, hier am Ball, verletzte sich am Freitagabend beim Spiel gegen Hertha II schwer (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Die Partie plätscherte in der zweiten Halbzeit so dahin und die 412 Zuschauer bekamen keine großen Aufreger oder Chancen zu sehen. Als sich alle auf eine enge Schlussphase einstellten, fasste sich Franjic aus 28 Metern ein Herz und zog ab. Sein Schuss schlug oben links im Winkel ein, nichts zu halten für Klinsmann (79.).

Damit war das Spiel entschieden. In der Nachspielzeit gab es noch einen Elfmeter für die Hausherren, aber Oschmann traf nur das Lattenkreuz, sodass es beim 2:0 blieb. Die Berliner waren in Durchgang zwei zwar bemüht, aber wurden nur selten wirklich gefällig. Halberstadt hingegen nutzte seine wenigen Chancen und feiert damit den 1. Heimsieg der Saison.

Das sagten die Trainer:

Ante Covic (Hertha II): "Das Spiel begann für uns natürlich äußerst unglücklich, trotzdem muss ich meiner Mannschaft zugute halten, dass sie sich nicht hat aus dem Konzept bringen lassen. Wir haben versucht, spielerische Lösungen zu finden und hatten innerhalb der ersten Halbzeit vielleicht eine halbe Torchance mehr als Germania. In der 2. Halbzeit haben wir es allerdings an Durchschlagskraft mangeln lassen. Das war uns bewusst, dass wir bei der starken Defensive Germanias, ohne sie nicht auskommen würden. Am Ende ist mit dem Tor des Monats ehrlich gesagt die Partie entschieden. Da hatten wir keine Antwort mehr und ich gratuliere dem Halberstädter Team zu einem verdienten Sieg."