Am Ende nicht ganz zufrieden: Halberstadt-Trainer Andreas Petersen Bildrechte: imago/Christian Schroedter

Bei teils strömendem Regen entwickelte sich eine sehr muntere Partie. Zunächst starteten die Gäste schwungvoller, ohne sich die große Chance zu erarbeiten. Dann kam auch Halberstadt besser in die Partie. Die erste dicke Möglichkeit hatte Jaroslav Dittrich für Neugersdorf, der aber aus acht Metern frei zum Schuss kam. Doch Benjamin Boltze schlitterte noch dazwischen und rettete. Da waren zwölf Minuten gespielt. Fünf Minuten später brannte es vor dem FCO-Kasten, zwei Spieler mussten auf der Torlinie klären, als Florian Eggert aus 14 Metern abzog. Nach 23 Minuten lag der Ball im Netz, Tom Nattermann hämmerte einen Abpraller aus 15 Metern halbhoch ins linke Eck. Und Halberstadt legte nach. Benjamin Boltze fand mit einer Ecke den Kopf von Adli Lachheb, der am kurzen Pfosten gelauert hatte. Neugersdorf verstärkte nun seine Bemühungen. Stepan Vachousek war in der 33. Minute ganz nah am Tor. Sein Freistoß aus 17 Metern zischte Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Josef Marek besorgte noch vor der Pause den verdienten Anschlusstreffer. Nach sehenswerter Vorarbeit auf der linken Seite von Bocar Djumo musste der Tscheche den Ball aus Nahdistanz nur noch über die Linie drücken.