Halberstadts Trainer Andreas Petersen war mit der Leistung seines Teams beim 2:2 in Bautzen trotz des späten Ausgleichs zufrieden und schickte die gleiche Startformation auf das Feld. Bei Auerbach gab es nach dem 1:1 in Meuselwitz zwei Veränderungen: Felix Kunert und Tim Hoffmann rutschten für Vaclav Heger und Amer Kadric in die Anfangself.

Halberstadt mit Frühstart

Und das Heimteam erwischte einen Start nach Maß. Es lief die vierte Minute und es stand bereits 1:0. Nach einem Foul an Kay Michel gab es Freistoß von der linken Außenbahn. Den brachte Benjamin Boltze ins Zentrum, wo Florian Beil ihn aus acht Metern mit dem Kopf neben den langen Pfosten setzte. Auerbach war aber nicht lange geschockt und so entwickelte sich ein offenes Spiel. Abgesehen von einem Freistoß durch Marcel Schlosser sprangen aber zunächst keine Gelegenheiten heraus (12.).

Strittig wurde es dann in der 27. Minute. Nach einem Freistoß für Auerbach tritt Marc-Philipp Zimmermann beim Schussversuch Florian Eggert und kommt so zu Fall. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß - eine Fehlentscheidung. Diesen verwandelte Schlosser souverän ins rechte obere Eck (28.). Allerdings hätte man in dieser Szene auch schon zuvor einen Zweikampf zwischen Luigi Campagna und Kunert abpfeifen können, da der Auerbacher im Zweikampf stark mit den Armen arbeitete. Floria Beil (re.) erzielte beide Halberstädter Treffer. (Archiv) Bildrechte: Matthias Koch

Kein Pfiff für Halberstadt

Halberstadt machte nun wieder etwas mehr in der Vorwärtsbewegung, ein Schuss von Campagna aus 25 Metern ging knapp über das Auerbacher Gehäuse. Kurz vor dem Pausenpfiff forderten die Halberstädter dann ihrerseits Elfmeter. Tom Nattermann legte denn Ball an Hoffmann vorbei und fiel dann über dessen Bein – kann man durchaus pfeifen.

Nach dem Seitenwechsel hatte Auerbach die besseren Spielanteile, aber wirklich gefährlich wurden sie erstmals in der 58. Minute, als erneut Schlosser zum Schuss kam, aber die Kugel wuchtig über den Querbalken setzte. Stattdessen gelang der etwas passiv agierenden Germania das nächste Tor. Nach einem Fehler von Kunert leitete Nico Hübner den Ball auf Beil weiter. Der tanzte noch Marcin Sieber zweimal aus und traf flach ins lange Eck.

Wieder legt die Germania vor - Auerbach zieht glücklich nach

Die Vogtländer blieben das körperlich präsentere Team und standen in der 84. Minute kurz vor dem Ausgleich. Nach einem Eckball platzierte Zimmermann die Kugel per Kopf Richtung rechten Pfosten, aber der eingewechselte Marcel Goslar rettete auf der Linie für seinen geschlagenen Schlussmann Paul Büchel.



Doch dann traf Auerbach doch noch kurz vor Schluss – wenn auch sehr glücklich. Schlosser wollte ins Zentrum flanken, Lachheb lenkte den Ball aber unhaltbar über seinen Torwart an den Innenpfosten, von wo er ins Tor ging. Aus Auerbacher Sicht eine glückliche, aber auf jeden Fall verdiente Punkteteilung.

Marcel Schlosser war Doppeltorrschütze bei Auerbach. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer: