Frage: Eine wichtige Frage zu Beginn, Herr Petersen. Wie geht es Ihnen nach der Knieoperation? Dadurch konnten Sie eine Weile nicht bei der Mannschaft sein …

Andreas Petersen: "Ich lag jetzt 12 Tage im Krankenhaus. Jetzt bin ich mal wieder zur Mannschaft gegangen. Aber alles kein Problem. Sie hat ja auch während meiner Abwesenheit gut gearbeitet. Die ersten Wochen der Saisonvorbereitung habe ich selbst geleitet. Nur in der Mittelphase während der OP war ich nicht dabei. Es verlief alles so nahtlos, als wäre Petersen gar nicht weg gewesen. Wir verstehen uns eben blind, deshalb gab es auch für die Jungs keine Probleme. Gesundheitlich könnte es mir besser gehen, unter den Umständen ist es aber o.k."

Welche Erkenntnisse haben Sie und Ihr Trainerteam aus den Testspielen gewonnen?

"Wir haben in der Vorbereitung hart gearbeitet. Allerdings sind die Testspiele Makulatur. Es sind alles nur Abläufe, um eine Abwechslung fürs Training zu haben. Wenn man auf die Ergebnisse schaut, ist man einfach verblendet. Neben teils deutlichen Erfolgen gab es nur zwei Niederlagen. Eine beim niedersächsischen Oberligisten Eintracht Northeim mit 1:3 und jetzt 2:3 beim Ludwigsfelder FC, einem Vertreter aus der Brandenburgliga. Wir können das richtig einordnen. Entscheidend ist der Regionalliga-Start. Da wird sich zeigen, ob wir alles richtig gemacht haben."

Wie sieht die neue Qualität der Germania aus?

Aufstieg perfekt: Halberstadt setzte sich gegen Optik Rathenow durch. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Wir sind in der Breite sehr gut aufgestellt, noch besser als in der Oberliga. Mit den Neuzugängen sind wir sehr zufrieden. Die Mischung mit den Alteingesessenen stimmt, die nach einer tollen Saison und zwei Zusatzschichten den Aufstieg geschafft haben. Das war noch geiler, als direkt aufzusteigen. Das war der Hammer und hatte eine ganz besondere Note. Ich glaube, dadurch ist das Team noch enger zusammengerückt."

Der wohl bekannteste Neuzugang in Halberstadt ist Stürmer Tom Nattermann. Der 24-Jährige hat mit Sachsen Leipzig, RB Leipzig, Erzgebirge Aue, Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus eine bewegte Vereinsgeschichte hinter sich. Was versprechen Sie sich von ihm?

Tom Nattermann wechselte von Energie Cottbus zur Germania. Bildrechte: IMAGO/Steffen Beyer "Ich denken, die Vita von Tom bezüglich der Vereine ist ordentlich, seine Einsätze jedoch überschaubar. Er hat was, er besitzt etwas, deshalb haben wir ihn geholt. Ich bin von ihm überzeugt. Er ist gut eingenordet, ein guter Junge. Er weiß, dass er erstmal bei Null anfangen muss. Er hat den Rückhalt des Trainerteams, um ihn wieder auf die Position zu bringen, die er mal ausgeübt hat."

Ihre Mannschaft hatte bereits gute Bedingungen in der Oberliga. Werden diese jetzt in der Regionalliga noch professioneller?

"Sie haben sich nicht verändert, ganz im Gegenteil. Der Aufwand ist noch größer geworden. Wir sind dankbar für jeden ehrenamtlichen Helfer, der uns unterstützt. Was geblieben ist, ist das Trainerteam, das Funktionsteam und das Präsidium. Mehr Geld haben wir nicht, das Budget aus der Oberliga-Zeit ist geblieben."

Der Punktspielbetrieb beginnt unbarmherzig mit einer Englischen Woche. Der erste Gegner sind die ambitionierten Nordhäuser. Danach kommt Viktoria Berlin ins Friedensstadion, dann geht es zum Oberliga-Nord-Aufsteiger VSG Altglienicke. Wie schätzen Sie das Anfangsprogramm ein?

"Unser Programm hat es in sich. Da kann alles passieren. Natürlich ist Nordhausen der klare Favorit gegen uns. Die Viktoria-Kicker können gut kicken und haben viel Erfahrung. Altglienicke ist ein beachtenswerter Aufsteiger, der fußballerisch und wirtschaftlich schon das eine und andere bewegen wird. An ihm werden sich einige Teams die Zähne ausbeißen. Es ist kein Wunschkonzert, wir nehmen es, wie es kommt. Uns hat man gar nicht auf dem Schirm. Wir sind eine graue Maus, gefühlt einer der ersten Absteiger."

Da muss ich Sie korrigieren. Wir haben bereits einige Interviews mit Regionalliga-Trainern geführt, darunter auch mit Auerbachs Coach Michael Hiemisch. Er schloss einen möglichen Durchmarsch von Germania Halberstadt nicht aus. Hat er tatsächlich so gesagt.

"Da muss er etwas zu sich genommen haben, was mir im Krankenhaus gefehlt hat – Tabletten. Nein, im Ernst. Sicherlich ist da etwas Zynismus, etwas Ironie dabei gewesen."

Wen zählen Sie neben Nordhausen noch zum Favoritenkreis?

"Definitiv wird Energie Cottbus eine gute Rolle spielen. Nicht zu vergessen der BFC Dynamo, der sich ordentlich verstärkt hat. Und es gibt immer eine Überraschungsmannschaft, eine Wundertüte, die keiner auf der Rechnung hat. Ich glaube, dass die Liga noch stärker sein wird als in den letzten Jahren. Wir müssen uns hinten anstellen, weil vorn kein Platz für uns ist."

Wer könnte in der Endabrechnung Schwierigkeiten bekommen? Nach Ihren bisherigen Aussagen zählt Halberstadt dazu …

"Wir werden definitiv im ersten Jahr zu den Kandidaten gehören. Man muss sich mit dem Abstiegsgedanken auseinandersetzen. Das ist Realität. Probleme werden Mannschaften bekommen, die letztes Jahr schon unten drin gehangen haben. Neustrelitz wird wieder dazugehören, Luckenwalde vielleicht auch."

Chemie Leipzig war Halberstadt in der Oberliga einen Schritt voraus. Geschafft haben es beide Vereine. Wie würden Sie die Chancen Ihres Mitaufsteigers einschätzen?

"Chemie ist größtenteils zusammengeblieben. Das ist ein Plus. Mit ihren Fans im Rücken werden die Leutzscher eine gute Mittelfeld-Mannschaft bilden. Das traue ich Ihnen zu. Bei uns muss alles passen. Wir sind für einige Überraschungen gut. Interessant wird für mich, wie konstant das Team auftritt." Im Oberliga-Gipfeltreffen trennten sich Halberstadt und die BSG Chemie 0:0. Bildrechte: IMAGO

Am 12. August steht Andreas Petersen mit den Halberstädtern im DFB-Pokal-Spiel Nils Petersen gegenüber. Wie läuft der Kartenverkauf gegen den SC Freiburg?

"Wir rechnen mit einer tollen Kulisse. Gefühlt haben wir schon 3.500 Anfragen gehabt, der Ticketverkauf ist sehr gut angelaufen. Wir gehen davon aus, dass wir noch Zusatztribünen errichten müssen. Die Hütte wird brennen, die Hütte wird beben."

Was passiert, wenn der Sohn gegen den Vater trifft? Ist Jubeln erlaubt?

"Das ist gar nicht so einfach. Für ihn wird es ganz schwer werden. Ich glaube, er hätte dabei ein komisches Gefühl. Dennoch ist er Profi genug, denn in erster Linie geht es um seinen Verein. Andererseits weiß Nils auch, dass dort einer an der Linie steht, der ihn jahrelang geprägt hat. Der aus ihm das gemacht hat, was er heute ist. Wir blenden das 90 oder 120 Minuten aus, dann sind wir wieder vereint und nehmen uns in die Arme. Ich wünsche mir ein tolles Spiel – der Ausgang ist völlig offen." Schwierige Konstellation für Nils Petersen. Bildrechte: IMAGO//Sportfoto Rudel

Eine persönliche Frage. Sie besitzen die A-Lizenz. Für höhere Aufgaben ist jedoch der Fußball-Lehrer notwendig. Haben Sie den Schein noch einmal ins Auge gefasst?

"Ich bin jetzt 57, da ist es wohl etwas zu spät. Ich schaue jeden Tag in den Spiegel und glaube: Ich bin der Felix Magath für Arme. Das heißt, in der Regionalliga liegt meine Qualität. Da kenne ich alles in und auswendig. Überall, wo ich war, habe ich etwas bewegt. Wenn ich allerdings zehn Jahre jünger wäre, würde ich mir das Ganze noch zutrauen. Das habe ich aber leider zu spät erkannt, ich hätte früher in die Offensive gehen müssen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Sollte es mit Halberstadt noch weiter nach oben gehen, gibt es genügend Aufgaben im Verein, die ich wahrnehmen könnte."

Haben Sie noch etwas auf dem Herzen, was wir noch nicht angesprochen haben?

"Nur kurz: Die Vorfreude auf die Regionalliga-Saison ist groß. Es ist wunderbar, dass wir wieder dabei sind. Ich wünsche mir Respekt und Fairplay."

Vielen Dank.

Das Interview führte Jens Daniel.