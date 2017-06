Fußball Halberstadt oder Rathenow? Wer darf in die Regionalliga?

Chemie Leipzig und die VSG Altglienicke haben es bereits geschafft - als Meister der NOFV Oberliga Süd und Nord spielen beide Klubs in der kommenden Saison in der Regionalliga Nordost. In dieser Woche kommt nun noch ein weiterer Aufsteiger hinzu.

Aufstiegsspiele im MDR-Livestream

Durch den Drittliga-Aufstieg von Carl Zeiss Jena können sich nun auch die Staffel-Zweiten der Oberliga Hoffnung auf die Regionalliga machen. Optik Rathenow aus dem Norden und Germania Halberstadt aus dem Süden spielen so am Mittwoch (18 Uhr/im Livestream) und Sonnabend (14 Uhr/im Livestream) den letzten Aufsteiger aus. Beide Teams stiegen in der Vorsaison aus der vierten Liga ab - eine Mannschaft darf nun wieder hoch.

Rathenow: Fast 100 Tore - Germania: Beste Abwehr

Das Hinspiel findet in Rathenow statt. Das Team von Coach Ingo Kahlisch überzeugte in der vergangenen Oberliga-Saison mit nur zwei Niederlagen und einem Fabel-Sturm. Mit 94 Toren knackte Optik beinahe die 100-Tore-Marke. Murat Turhan traf 36 Mal und damit mehr als ein Drittel aller Rathenower Tore. In der Oberliga Süd hatte Halberstadt sogar die beste Abwehr und den besten Angriff der Oberliga Süd. Die Statistik spricht übrigens für Halberstadt: In bisher sieben direkten Duellen gewann die Germania sechs Mal, Rathenow feierte einen Sieg, einmal trennte man sich Remis.

