Nach der Pause bediente Benyamina mit tödlichem Pass Ergirdi auf links, der sich aus 14 m die Chance nicht entgehen ließ (51.). Halberstadts Abwehr hatte sich zuvor genau auf die andere Seite konzentriert. Die Gastgeber mussten sich schütteln und entwickelten Mitte des zweiten Abschnitts wieder mehr Zug zum Tor. Twardzik köpfte aus sieben Metern hauchdünn vorbei - das war die beste Chance zum Ausgleich (71.). Drei Minuten später machte Ergirdi, mit 35 Jahren der älteste Mann auf dem Platz, den Deckel bei einem Konter fast drauf. Ganz war es das aber noch nicht: Blume bugsierte eine Ecke aus fünf Metern auf das Berliner Tor, ein Gästeakteur rettete quasi im Tor stehend (76.) - Referee Felix Burghardt (Premnitz) entschied kein Tor! Dann hatte Boltze nach einem unfairen, langen Bein von Reher an Michel sogar noch eine Elfmeter-Gelegenheit. Doch der Kapitän schoss in die Mitte und traf dort nur das Bein von Keeper Kisiel (84.).

Am Ende ging die Heim-Generalprobe für den Pokalknaller gegen Bundesligist SC Freiburg verloren. Beim Duell Papa Andreas gegen Sohn Nils hofft Germania auf 6.000 bis 7.000 Zuschauer. Am Mittwoch waren es 492.

Thomas Herbst (Viktoria Berlin): "Wir haben eine Zeit gebraucht, um ins Spiel zu finden. Danach lief es aber einigermaßen gut. Ich bin natürlich zufrieden mit dem Ergebnis, muss aber sagen, dass es ein schwer erkämpfter Sieg war. Bei einer guten Halberstädter Mannschaft. Sie waren durchweg über ihr schnelles Umschaltspiel gefährlich. Und gerade in der Schlussphase hatten wir in der einen oder anderne Aktion aus Glück."

Andreas Petersen (Halberstadt): "Glückwunsch an den verdienten Sieger. Wir hatten bei gefühlt 60 Grad teilweise Nordhausen noch in den Knochen. Während Berlin sich in Ruhe auf das Spiel vorbereiten konnte und heiß auf Taten war. Man muss die Qualität des Gegners anerkennen. Sie ist natürlich kein Geheimnis für uns. Und als vielleicht mancher schon glaubte, wir seien geschlagen, da haben die Jungs noch eine fulminante Schlussphase hingelegt. Du brauchst auch das Quäntchen Glück, mit dem hätten wir heute vielleicht sogar etwas holen können. Ich gehe davon aus, dass Viktoria und Nordhausen unter den ersten Fünf landen werden, während wir um den Klassenverbleib kämpfen. So sieht die Standortbestimmung nun aus. Da sind die Ziele einfach andere."