Reiner Kuhn aus Plauen, der zu IG Schiedsrichter gehört, analysiert: "Der Schiedsrichter hat hier freie Sicht und steht eigentlich optimal, um die Situation erkennen zu können, wobei er besser zentral stehen sollte, hinter den beiden Spielern. Frahn läuft auf der rechten Seite in den Strafraum von Mainz. Häusl läuft hinterher und will sogar noch ausweichen, damit keine Berührung stattfindet, was ihm auch geschickt gelingt. Frahn läuft weiter und lässt sich plötzlich fallen. Selbst wenn eine Berührung stattgefunden haben sollte, stellt sich die Frage, warum er nach einem weiteren Schritt zu Fall kommt. Hier liegt eine klare Schwalbe vor und es hätte eine Gelbe Karte wegen Unsportlichkeit geben müssen. Somit liegt eine Fehlentscheidung vor."