Bevor wir auf die neue Saison blicken, lassen Sie uns nochmal kurz zurückschauen: Wie schätzen Sie Platz zehn in der ersten Regionalliga-Saison ein?

"Das war eine sehr ordentliche Leistung. Wir hatten überraschende Siege, aber auch mal fünf Spiele am Stück verloren. Insgesamt waren wir sehr zufrieden, sieben Spieltage vor Schluss nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. Das war sehr ordentlich."

Sie haben mittlerweile viel erlebt, als Spieler und auch als Trainer. Wofür stehen Sie in Ihrer Arbeit als Trainer?

"Ich arbeite sehr gerne mit diesem Club und mit jungen Leuten zusammen. Wir wollen hier professionelle Bedingungen schaffen. Die Regionalliga ist ja so ein Zwischending zwischen Amateur- und Profiklubs. Wir sind dabei, diese Bedingungen zu schaffen. Aber jetzt müssen wir den Jungs natürlich auch Spaß vermitteln, damit sie nach Feierabend gern zum Training kommen."

"Das ganze Umfeld muss mitwachsen. Wir haben hier ein herrliches Stadion, das aber auch schon in die Jahre gekommen ist und erhalten werden muss. Der ganze Verein muss sich weiterentwickeln, damit hier Geld verdient wird. Wir brauchen da z.B. auch eine VIP-Loge und mehr Sponsoren. Jena, Zwickau, Magdeburg – die haben es alle erfolgreich vorgemacht. Aber insgesamt sind wir auf einem guten Weg."

Heiko Scholz hat mit seiner Mannschaft in der Sommerpause sehr intensiv trainieren können. Bildrechte: IMAGO

"Hiromu Watahiki hat sich gegen die Queens Park Rangers das Knie verdreht. Aber das ist nichts Größeres. Djamal Ziane (Knöchelprobleme) fängt jetzt mit dem Mannschaftstraining an, nachdem er zwei Wochen gefehlt hat."

"Ja, damit bin ich zufrieden. Wir haben in der Sommerpause hart am Kader gearbeitet. Natürlich haben wir den ein oder anderen Spieler nicht bekommen, weil die dann lieber in die 3. Liga gegangen sind. Aber wir konnten einige gute Jungs für uns gewinnen."