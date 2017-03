Hertha übernahm von Beginn an das Kommando. Bautzen tat sich dagegen schwer. So attackierte Berlin bereits früh und verhinderte einen geordneten Spielaufbau der Gäste. Trotz der Überlegenheit von Hertha blieben Hochkaräter vorerst aus.

In der 34. Minute dann dennoch die Führung der Hauptstädter. Dabei konnte die Bautzener Defensive eine Flanke der Berliner nicht konsequent klären, was Fabian Eisele mit einem 14-Meter-Schuss aus zentraler Position ins linke untere Eck bestrafte.

Drei Minuten später ertönte der Pfiff des Referees, da Bautzens Franz Hausdorf den Torschützen Eisele im Strafraum gefoult hatte. Den fälligen Elfer, getreten von Marcus Mlynikowski, konnte zwar Keeper Norman Wohlfeld parieren, doch Mike Owusu setzte den Nachschuss in die Maschen. Nach dem Doppelschlag kam Bautzen noch zur bis dahin besten Chance, als Normann Kloß mit einer Direktabnahme an Hertha-Keeper Nils Körber scheiterte (41.).

Fünf Minuten nach Wiederanpfiff durften die Gäste dann doch jubeln. Nach einem schnellen Gegenzug scheiterte erst Toni Barnickel an Körber, doch der Nachschuss von Marko Zuljevic aus elf Metern landete im Tor. Im Anschluss wurde Bautzen in seinen Angriffsbemühungen aktiver. So scheiterte Barnickel nur knapp an Keeper Körber (61.). Sechs Minuten später verfehlte Norman Kloß mit einem Volleyschuss aus 18 Metern das Gehäuse nur knapp.