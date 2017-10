In der zweiten Hälfte agierten die Gastgeber deutlich zwingender und kamen so durch Maik Haubitz, der einen Freistoß sehenswert unter die Latte setzte, zum Ausgleich (63.). Es wurde nun eine reine Abwehrschlacht der Bautzner, denen am Ende die Kräfte schwanden. So hatte der eingewechselte Maximilian Pronichev die Chance aufs 2:1, doch Maik Ebersbach im FSV-Kasten konnte den Kopfball gerade noch parieren (70.).