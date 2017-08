Die Rollenverteilung war nach diesen Aktionen klar: Nordhausen war taktisch gut drauf und spielbestimmend, Hertha tat sich trotz einiger Bundesliga-Spieler im Kader schwer. In der ersten Halbzeit erspielte sich die "kleine" Hertha nur eine echte Torchance. Bei dieser hatte es Wacker nur Keeper Kevin Rauhut zu verdanken, dass man nicht in Rückstand geriet, denn er lenkte einen Lupfer von Shawn Krauter gerade noch über die Latte (44.). Mit dieser Rettungstat bewahrte Rauhut sein Team vor dem Rückstand und sorgte für den Pausenstand von 0:0.

Berlin ging die zweite Hälfte deutlich konzentrierter an. Zwar hatte Nordhausen auch hier die erste Chance durch Mickels, doch fortan war es ein Spiel auf Augenhöhe, in dem auch Berlin Chancen kreierte. Maurice Klehr holte die Hertha-Fans mit einem 30-Meter-Pfund erstmals wieder aus den Sitzen. Der Ball strich aber glücklicherweise für Wacker hauchdünn am linken Pfosten vorbei (50.). Trotz dieses Schreckmoments war Nordhausen weiter gut im Spiel. Das Tor von Jordan Torunarigha konnten die Thüringer dennoch nicht verhindern. Bei einem Eckball von Sinan Kurt, der Ex-Bayern-München-Akteur war gerade erst eingewechselt worden, stieg der Bundesliga-Verteidiger am höchsten und nickte zur Hertha-Führung ein (74.).