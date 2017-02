ZFC-Torwart Steven Braunsdorf hält den Sieg fest. Bildrechte: IMAGO

Etwas überraschend gelang Meuselwitz dann die Führung. Nach einem Freistoß von Daniel Kaiser köpfte Lubsch in Co-Produktion mit einem Hertha-Verteidiger zum 1:0 ein (19.).



In der Folge blieb Hertha die tonangebende Mannschaft, fand in ZFC-Torwart Braunsdorf aber seinen Meister. Mit zunehmender Spielzeit kam Meuselwitz besser in die Partie. Die Thüringer spielten aus einer kompakten Deckung heraus, ohne weitere Chancen zu kreieren. Doch auch die Berliner kamen nicht mehr zum Abschluss.