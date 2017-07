Wenn man Ihrer Mannschaft in diesen Tagen beim Training zuschaut, wirken Ihre Spieler recht entspannt. Es wird gescherzt, die Stimmung ist gelöst. Wie sieht es denn in Ihrer Mannschaft aus, so vier Tage vor dem Saisonauftakt, vor dem Derby gegen Lok?

"So, wie sie sich präsentiert: Locker und trotzdem fokussiert. Das war auch eine unserer Stärken im vergangenen Jahr. Wir haben die gewisse Ruhe und Lockerheit behalten und können uns auf den Punkt konzentrieren."

Wie wichtig ist dieses erste Saisonspiel? Das erste Spiel als Regionalliga-Aufsteiger? Das Derby?

"Es ist für jede Mannschaft ein Wunsch, mit einem Sieg in die Saison zu starten. Im Derby sowieso. Das will man gewinnen. Aber ich sage auch: Das ist nicht die ganze Liga, nach dem Spiel gibt es noch 33. Spieltage. Aber ich gehe davon aus, dass wir am Samstag gewinnen."

Auf den Zuschauerrängen wird es heiß hergehen. Was ist denn sportlich von dem Duell gegen Lok zu erwarten?

"Eine gewisse Brisanz ist da, auch eine Anspannung. Keiner will verlieren. Es wird robust zugehen, im Vergleich zur Oberliga noch mal einen Tick schneller."

Der "Spiegel" hatte das Derby Chemie gegen Lok mal als "verhasstestes Derby der Republik" bezeichnet. Sie kennen sich aus Ihrer Hamburger Zeit ja durchaus mit Derbys aus. Wie haben Sie im vergangenen Herbst im Sachsenpokal Ihr erstes Leipziger Lokalduell erlebt?

"Durch die Sicherheitsvorkehrungen haben wir auf dem Platz nur wenig davon mitbekommen. Ich hoffe, dass es in diesem Jahr wieder friedlich über die Bühne geht. Klar mögen sich die Fans nicht, aber ich hoffe, dass man sich nicht die Dämme einhaut. Das sollten wir dann schon sportlich auf dem Platz lösen." Demuth mit Co-Trainer Hans-Jürgen Weiß: "Rennen, kämpfen, fighten". Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Einer Ihrer Neuzugänge kommt vom Rivalen aus Probstheida. Erst in der vergangenen Woche haben Sie Torhüter Julien Latendresse-Levesque verpflichtet. Wie kam es dazu?

"Mir ist zu Ohren gekommen, dass er bei Lok unzufrieden ist, dass er dort nicht mehr spielen möchte. Dann habe ich die Fühler ausgestreckt. Er ist so ein guter Spieler, und wir haben noch einen zweiten Torwart gesucht. Da wären wir dumm, wenn wir da nicht zugeschlagen hätten." Julien Latendresse-Levesque trägt jetzt das Chemie-Trikot. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Die Verpflichtung von „Latte“, wie er genannt wird, ist eine klare Ansage an ihren bisherigen Stammtorhüter Marcus Dölz …

"Na klar. Das wollen die Spieler ja auch. Beide Torhüter bekommen einen Konkurrenzkampf, den Julien bei Lok nicht hatte. Die Leistung soll letztlich den Ausschlag geben, wer im Tor steht."

Sie haben aktuell 18 Spieler zur Verfügung. Wie komplett ist Ihr Kader? Auf welchen Positionen suchen Sie noch?

"Durch den berufsbedingten Ausfall von Felix Paul und durch die Verletzungen von Alexander Bury und Tim Bunge brechen uns zu Beginn der Serie gleich mal drei Spieler weg. Die müssen wir ersetzen. Wir suchen noch Spieler für die Offensive und die Defensive. Die Saison ist lang und mit 18 Spielern kommt man nicht durch." Demuth: "Mit 18 Spielern kommt man nicht durch" Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Alexander Bury wird nach einer Schulter-OP wohl mehrere Monate fehlen. Wie schwer wiegt dieser Ausfall einer Ihrer Aufstiegshelden?

"Sehr schwer. Er hat als Kreativspieler im Offensivbereich eine große Rolle in meinem Team gehabt. Er hat im Mittelfeld viele Impulse gesetzt. Der fehlt natürlich. Aber auch Felix Paul, der die Abwehr stabilisiert hat und ein Garant für den Aufstieg war, ist mir weggebrochen. Das sind Bausteine, die nicht so leicht zu ersetzen sind." Felix Paul (vorn), Alexander Bury und Tim Bunge fehlen zum Saisonstart. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Was können wir spielerisch von Ihrem Team erwarten? Was für eine Philosophie vertreten Sie als Trainer?

"Im Wesentlichen wird die Aufstiegsmannschaft auf dem Platz stehen" Bildrechte: Picture Point "Ich lache mich immer kaputt, wenn Trainer auf so eine Frage antworten: ‚Wir wollen attraktiven Fußball spielen‘. Natürlich wollen auch wir attraktiv und nach vorn spielen, wollen Tore erzielen und die Fans begeistern. Aber ob man das durchsetzen kann, weiß man nicht. Was wir können, ist aber: Rennen, kämpfen, fighten. Das sind unsere Tugenden bei Chemie in Leutzsch. Das werden wir in die Waagschale werfen."

Wie eingespielt ist Ihre Mannschaft vier Tage vor Saisonbeginn?

"Im Großen und Ganzen steht der Kader. Ich wollte, dass ein Großteil der Aufstiegsmannschaft bleibt. Durch unsere Ausfälle müssen wir drei neue Spieler einbauen. Im Wesentlichen wird aber unsere Aufstiegsmannschaft auf dem Platz stehen."

Wer wird für die Ausfälle auflaufen?

"Ich habe noch drei Tage, da passiert noch viel im Training. Aber so ganz große Alternativen habe ich ja nicht."

In der Regionalliga gibt es für Sie ein Wiedersehen mit einigen Klubs, bei denen Sie schon Trainer waren - Meuselwitz, Berliner AK, Babelsberg. Mit welchen Emotionen blicken Sie auf diese Begegnungen?

"Da gibt es keine besonderen Emotionen. Ich bin schon lange dabei und habe schon einige Vereine durchwandert. Ich kann mir da nicht bei jedem Spiel noch Gedanken machen. Das ist Geschichte. Das sind Spiele, wie alle anderen."

Träumen Sie mit 62 Jahren davon, noch einmal in der Bundesliga zu trainieren?

Demuth: "Warte darauf, dass ein 18-Jähriger eine Bundesliga-Mannschaft trainiert." Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister "Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich fühle mich nicht wie 62. Im Fußball ist alles schnelllebig. Wie bei den Spielern ist auch bei den Trainern der Jugendwahn ausgebrochen. Ich warte nur noch darauf, dass ein 18-Jähriger eine Bundesliga-Mannschaft trainiert. Warum sollte ich nicht in der Bundesliga trainieren? Ich kenne die Gepflogenheiten, ich habe da bereits gearbeitet. Ich glaube nicht, dass das etwas mit dem Alter zu tun hat, sondern mit den Fähigkeiten. Und man muss das Glück haben. Die Anzahl der Trainer in der Bundesliga ist begrenzt. Es gibt aber ungefähr 2.000 Trainer, die den Platz haben wollen."

Worin besteht aus Ihrer Sicht der besondere Reiz der Regionalliga?

"Speziell im Nordosten besteht der Reiz durch die Derbys. Wenn man mal überlegt, Chemie spielt gegen Cottbus, Chemie spielt gegen den BFC, Chemie gegen Lok, gegen Babelsberg. Da sind viele Ostvereine mit Tradition in der Liga. Das macht den Reiz aus. Dann das hohe Zuschaueraufkommen. Und es wird heute auch besserer Fußball gespielt." Training bei Chemie: "Auch wir haben unseren Charme." Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Leipzig ist eine Stadt mit großer Fußballtradition. Aktuell kämpfen mit RBL, Chemie und Lok drei Vereine um die Zuschauergunst. Welchen Stellenwert hat Chemie im Fußball der Stadt?

Demuth: "So ein enges altes Stadion macht einen riesigen Spaß." Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister "Wir, Lok oder der neue Verein, jeder hat sein eigenes Klientel. Auch wir haben unseren Charme. Dieses enge Stadion, wo alle gern Fußball spielen. Das erinnert mich an St. Pauli. Die alte Hütte und trotzdem sind alle gern ans Millerntor gefahren, weil da eine Riesenstimmung war, weil da eine faire Stimmung war. Da hat man auch in Kauf genommen, dass man sich nicht in einer klimatisierten Umkleidekabine umgezogen hat. Aber auf dem Platz war eine Riesenstimmung. Und das ist bei uns auch so. So ein enges altes Stadion macht einen riesigen Spaß."

Wo landet Chemie am Ende der Saison?

"Wir sind der Aufsteiger. Wir wollen jedes Spiel mit Herz, mit Leidenschaft, mit Freude angehen. Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Je eher, umso besser."

Und wer kämpft um den Aufstieg?

"Cottbus ist in der Pflicht, die müssen einfach. Dann Nordhausen. Alle Mannschaften, die unter Profibedingungen arbeiten, werden im oberen Drittel sein. Wir und alle anderen mit Halb-Profitum werden unten rumeiern. Es wird eine Zweiklassengesellschaft sein."

Vielen Dank für das Gespräch