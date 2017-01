Dabei geht es laut Verein zunächst um das Testspiel am 7. Januar gegen Zweitligist Dynamo Dresden. Die Heizung soll dann den kompletten Januar laufen. "Wir haben abgewogen und sind bereit, die anfallenden Kosten für den Betrieb der Rasenheizung zu stemmen. Wir wollen unseren guten sportlichen Lauf mit einer vernünftigen Vorbereitung auch in die Rückrunde mitnehmen", sagte FCC- Geschäftsführer Chris Förster am Montag.