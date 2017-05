Kein anderer Spielort, kein gedrehtes Heimrecht, sondern einfach ein neuer Termin: Das Aufstiegs-Rückspiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und Viktoria Köln findet einen Tag später als ursprünglich geplant statt. Wie die Thüringer am Mittwoch bekannt gaben, kann das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die 3. Liga nun am 1. Juni im Ernst-Abbe-Sportfeld angepfiffen werden.

Am 31. Mai findet im Ernst-Abbe-Sportfeld ein Firmenlauf statt. Bildrechte: MDR/Jörg Thiem

Eigentlich sollte am 31. Mai gespielt werden, doch an diesem Tag ist das Stadion wegen eines Jenaer Firmenlaufs mit Start und Ziel im Abbe-Sportfeld belegt. Der FCC bat den Deutschen Fußball-Bund um eine Verlegung und liebäugelte mit einer Neuansetzung auf den 1. Juni. Einen Umzug in ein anderes Stadion wollte der Verein nicht. "Wir haben nicht eine Sekunde über einen Umzug in ein anderes Stadion nachgedacht. Das kommt für uns nicht infrage", erklärte Andreas Trautmann, Pressesprecher Carl Zeiss Jena, auf MDR-Anfrage.