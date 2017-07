Es ist einfach zu viel geworden. Zunehmende hauptberufliche Verpflichtungen in seiner Tätigkeit als Experte für Gemeinnützigkeitsrecht sind dem FCL zufolge Kesselers Grund, den ehrenamtlichen Präsidenten-Job nicht mehr ausführen zu können. Auch dem Vorstand werde er nicht mehr angehören, heißt es in einer Mitteilung der Leipziger. Ein Nachfolger ist schon gefunden: Neuer Präsident des 1. FC Lokomotive wird nach einer Präsidiumsabstimmung Vize-Präsident Thomas Löwe sein.

In einem offenen Brief erklärte Kesseler: "Vor mir stehen neue berufliche Herausforderungen, die auch mit erhöhter Reisetätigkeit im In- und Ausland einhergehen. Ich bin künftig leider nicht mehr in der Lage, zeitlich und mental das Amt des Präsidenten ehrenamtlich neben meinen beruflichen Aufgaben verantwortungsbewusst und in einem Umfang wahrzunehmen, wie es ihm gebührt." Zudem teilte Kesseler mit: