Das hat schon ein gewisses Geschmäckle: Seit geraumer Zeit wurde Lok-Keeper Julien Latendresse-Levesque mit den Leutzschern in Verbindung gebracht. Angeblich konnten sich die Parteien aber nicht auf eine konkrete Summe einigen. Nun wurde am Sonnabendnachmittag während des Testspiels von Chemie Leipzig gegen Tennis Borussia Berlin (2:1) Vollzug gemeldet. Punkt 15:00 Uhr war der Deal perfekt. Die Vertragslänge für den 26 Jahre alten Kanadier ist noch offen. Alle Einzelheiten werden in den nächsten Tagen geklärt. BSG-Vorsitzender Frank Kühne sagte nach der Verpflichtung: "Der Trainer wird sich freuen, dass er zwei gleichwertige Torhüter hat. Jetzt hat er die Qual der Wahl." Im Ortsderby gegen Lok Leipzig wird für die Chemiker definitiv Markus Dölz im Tor stehen.

Der 26-Jährige Kanadier wechselte 2013 vom FC Energie Cottbus zu Lok Leipzig. Für die Probstheidaer hütete er in 53 Oberliga-Spielen das Tor, in der Regionalliga kam er zu 36 Einsätzen. Als Stammtorhüter war Latendresse-Levesque beim FCL gesetzt, verletzte sich aber in der vergangenen Saison im Spiel gegen Viktoria Berlin an der Hand. Beim Nachholer gegen den FSV Luckenwalde am 21. März wurde er durch Benjamin Kirsten ersetzt und hatte seitdem seine Position als Nummer eins verloren.