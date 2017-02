Babelsberg spielt plötzlich mit Fußball

Babelsberg reagierte mit dem ersten Lebenszeichen. Steinborn zog aus 15 Metern volley ab, Latendresse-Levesque lenkte die Kugel gerade noch über die Latte. Die Mannschaft von Cem Efe begann nun Fußball zu spielen. Mehr als Halbchancen sprangen dabei aber nicht heraus. Rund 200 Babelsberger Fans unterstützten ihr Team. Bildrechte: Picture Point

Die zweite Halbzeit ging los wie die erste, in umgekehrter Richtung: Babelsberg drang auf den Ausgleich. In der 49. Minute entwischte Cubukcu Watahiki und traf aus fünf Metern halblinker Position aber nur das Aluminium. Lok schaffte es in dieser Phase nicht, sich zu befreien. Doch dann spielte die Abwehr der Potsdamer in der 55. Minute mit. Missglücktes Rückspiel von Cepni: Seine verlängerte Kopfballrückgabe fand den Weg über Gladrow hinweg in den Lauf von Maik Georgi, der aus acht Metern nur noch ins leere Tor einschob. Wer dachte, das Spiel sei jetzt gelaufen, hatte die Rechnung ohne Djamal Ziane gemacht. Loks Stürmer holte sich in der 62. Minute eine gelb-rote Karte ab, eine harte Entscheidung des Schiedsrichters.

Doch auch in Überzahl merkte man dem Team von Cem Efe an, dass es nicht eingespielt ist. Sie bemühten sich, aber ohne richtig Zug zum Tor zu entwickeln. Dabei wirkte die Abwehr um Kapitän Markus Krug nicht immer sattelfest. Heiko Scholz konnte sich über den dritten Heimsieg in dieser Saison freuen. Dadurch klettert sein Team zumindest vorerst mit 30 Punkten auf den fünften Tabellenrang und wird wohl mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Trainer Heiko Scholz war mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden. Bildrechte: Picture Point

Das sagten die Trainer:

Cem Efe (Babelsberg): "Wir wirkten in den ersten 20 Minuten sehr verkrampft und haben den Ball nur hin- und hergeschoben. Ich war als Trainer nicht besonders davon beeindruckt, was wir hier gespielt haben. Der Elfmeter ist dann durch einen groben Fehler zustande gekommen. Meine Mannschaft hat mit einer gewissen Arroganz gespielt. In der zweiten Halbzeit kamen wir besser ins Spiel, dann haben wir uns wieder durch einen weiteren groben Fehler das zweite Gegentor gefangen. Dadurch war hier alles entschieden. Glückwunsch an Lok Leipzig."

Heiko Scholz (Leipzig): "Wir wussten, dass wir alles geben müssen. Das Taktik- und Zweikampfverhalten meiner Mannschaft war super. Und dazu kam in den richtigen Momenten das Glück dazu. Wir haben uns aber auch viel erarbeitet und dadurch die wichtigen drei Punkte hier behalten. Ich freue mich über die vielen Zuschauer, und denke, dass die, die zu Hause geblieben sind, es bereuen. Viel Erfolg wünsche ich Babelsberg für die kommenden Spiele und eine gute Heimreise."