Vier Tage nach dem 1:0-Sieg im Leipziger Derby gegen Chemie bestimmte Lok auch gegen die Rand-Potsdamer über weite Strecken das Geschehen. Die richtig guten Chancen hatten zunächst aber die Gäste: In der Anfangsphase musste Robert Zickert nach einer gefährlichen Eingabe von Manuel Hoffmann in höchster Not klären (8.). Nach einer halben Stunde schoss Hoffmann selbst auf das Tor, verzog aber knapp (30.). Die beste Chance vor der Pause hatte Babelsbergs Kubliay Büyükdemir, der nach einem Solo am glänzend parierenden Lok-Keeper Benjamin Kirsten scheiterte. Die Gastgeber kamen einmal gefährlich vor das Gäste-Tor, ein Schuss von Ryan Malone aus 20 Metern ging knapp am langen Pfosten vorbei (17.).

Lok hatte schon in der ersten Hälfte die größeren Spielanteile, in der zweiten Hälfte kamen dann auch die Hochkaräter dazu. Gleich nach Wiederanpfiff hatten die Lok-Fans unter den 3.674 Zuschauern schon den Torschrei auf den Lippen: Nach Vorarbeit von Paul Schinke hämmerte Matus Lorincak den Ball an die Latte (48.). Lok blieb nun am Drücker, bei zwei weiteren Aufregern stand Schiedsrichter Stefan Prager aus Gera im Mittelpunkt. Zunächst blieb Nils Gottschick im Strafraum am Gegner hängen (52.) Dann sprang der Ball Masami Okada im Strafraum aus kurzer Distanz an die Hand (59.). In beiden Fällen verweigerte der Referee Lok den Elfmeter.



Babelsberg gelang in der zweiten Hälfte nicht viel zusammen, die Potsdamer blieben bei Kontern aber stets gefährlich. Bei Lok ebbte der mit dem Wiederanpfiff entfachte Druck in den letzten zehn Minuten ab. Beim Abpfiff gab es dennoch Beifall von Fans beider Klubs.