Die Gastgeber begannen wie aufgedreht. Auf allen Positionen wurde Druck nach vorn ausgeübt. Die erste gute Gelegenheit hatte Peter Misch, der den Ball nach einer Ecke aus vollem Lauf rechts am Tor vorbeischoss (5.). Fünf Minuten später wurde es auf den Rängen der Lok-Fans laut: Aus zentraler Position versenkte Daniel Becker einen 17-Meter-Freistoß zur Leipziger Führung direkt in die Maschen. Es war sein zehnter Treffer in dieser Saison.

Mit der Führung im Rücken schaltete Lok im Anschluss einen Gang herunter. Der BFC bemühte sich dagegen um mehr Offensive, allerdings fehlte in den Aktionen noch die nötige Präzision. Das änderte sich in der 27. Minute, als die Lok-Abwehr eine kollektive Schlafpause einlegte und Dennis Srbeny eine weite Flanke von Kai Pröger zum Ausgleich einköpfte.

Platzverweis. Schiedsrichter Magnus-Thomas Müller zeigt Robert Zickert (verdeckt, Lok) die Rote Karte. Bildrechte: Picture Point

Berlin war auch danach das wachere Team, was immer wieder schnell in Richtung Leipziger Tor spielte. So auch in der 38. Minute, als Robert Zickert im Laufduell mit Srbeny nur noch die Notbremse ziehen konnte, was der Referee entsprechend mit Rot bestrafte. Nach diesem Schock brauchte Lok einige Minuten, um sich wieder zu fangen. Berlin hatte dagegen noch eine Großchance durch Rockenbach da Silva, als dessen Seitfallzieher aus Nahdistanz gerade noch von Keeper Kirsten pariert wurde.