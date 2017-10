Lok begann stark, kreierte in der ersten Viertelstunde gleich drei vielversprechende Offensivaktionen. Bei der hochkarätigsten Möglichkeit verpasste Kapitän Krug eine Kopfballverlängerung von Ziane am langen Pfoten nur knapp (8.). Cottbus blieb zunächst überraschend zurückhaltend. Nachdem der Anfangsdruck der Gastgeber abgeebbt war, entwickelte sich eine Partie mit leichten Sommerkick-Zügen. Die erste Gelegenheit des Tabellenführers erwies sich auch als die beste vor der Pause überhaupt: Stein schickte Schlüter steil, der versuchte Kirsten zu umkurven, aber der Ex-Dynamo rettete zur Ecke (32.). Cottbus hatte ein paar Minuten Oberwasser. Bis zur Pause hatten dann wieder die Sachsen mehr vom Spiel. Bei Krugs Flanke und Trojandts 20-m-Schuss in der Nachspielzeit war der lange Energie-Schlussmann Spahic auf dem Posten. Eine kuriose Szene spielte sich in der 39. Minute ab: Ein Lok-Akteur kam da mit einem Blecheimer Sand daher – weil es ein kleines Loch im Fünf-Meter-Raum von Cottbus gab.

Verbissenes Duell: Leipzigs Paul Schinke (hinten) gegen Malte Karbstein Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister