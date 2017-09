Lok nach ruhenden Bällen gefährlich - FCO ideenlos

Im vierten Heimspiel der noch jungen Regionalliga-Saison musste Lok-Coach Heiko Scholz neben den Langzeitverletzten Maximilian Pommer, Steffen Fritzsch, Sascha Pfeffer und Nils Gottschick nun auch noch auf Maik Salewski verzichten. Der Stürmer bekam beim Kick gegen Altglienicke einen schmerzhaften Schlag auf die Hüfte.

Ryan Malone jubelte nach seinem 1:0-Treffer (20.) mit seinem Vorlagengeber Paul Maurer. Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie Trotz der Verletzungsprobleme gingen die Hauherren die Partie mit einem enormen Tempo an und setzten den FCO früh unter Druck. So war es Maik Georgi, der sich durch das Mittelfeld tankte und kurz vor dem Strafraum gefoult wurde. Den nachfolgenden Freistoß setzte Paul Maurer knapp über das Gehäuse (3.). Danach schlug erneut das Verletzungspech auf Seiten der Leipziger zu. Christian Hanne musste verletzungsbedingt runter und wurde durch den quirligen Japaner Hiromu Watahiki ersetzt. Das hinderte die Lok-Elf aber nicht daran, weiterhin die aktivere Mannschaft zu sein. So folgte das verdiente 1:0 durch Ryan Patrick Malone. Nach einer Ecke von Maurer stieg Malone am höchsten und köpfte in die rechte untere Ecke ein (20.).

Kurze Zeit später wurde die Führung fast noch ausgebaut. Erneut war es Malone, welcher sich nach einem ruhenden Ball im Strafraum durchsetzte. Der Pfosten des FCO-Gehäuses verhinderte aber das 2:0 (23.). Besonders über die linke Außenbahn zeigten sich die Leipziger heute brandgefährlich. Georgi sorgte ständig für Gefahr und beschäftigte Gäste - Abwehr in regelmäßigen Abständen. Die Oberlausitzer zeigten sich zwar bemüht, es fehlte aber letztendlich immer der letzte öffnende Pass, um in den Strafraum einzudringen. So ging es mit einer verdienten 1:0-Führung durch Lok in die Kabine.

Lok nach Anfangsschwierigkeiten abgezockt - FCO ohne Durchschlagskraft

Nach der Halbzeitpause schickten beide Trainer ihre Elf ohne personelle Veränderungen zurück auf den Rasen. In den ersten Spielminuten der zweiten Hälfte zogen sich die Blau-Gelben etwas zurück und überließen den Gästen etwas mehr Spielanteile. Die Mannschaft von Vragel da Silva zeigte sich heute aber in den entscheidenden Feldräumen zu ungestüm und verdaddelte so aussichtsreiche Spielsituationen.

FCO-Coach Vragel da Silva konnte nicht mit der Leistung seiner Elf zufrieden sein. Es fehlte in der Offensive klar die Durchschlags-Kraft. Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie Die Hausherren wurden nach einer kleinen spielerischen Pause wieder stärker und rissen die Partie an sich. Wenige Spielminuten später gab es für die Heimfans das 2:0 zu bejubeln (62.). Maurer und Paul Schinke kombinierten sich mit einer Doppelpass-Stafette durch das Mittelfeld. Maurer wackelte im Strafraum noch einen Neugersdorfer aus und schob locker zum 2:0 ein (62.). Und die Gastgeber hatten noch nicht genug. Auch Schinke trug sich noch in die Treffer-Liste ein. Nach einer maßgerechten Flanke von Robert Berger setzte sich Schinke durch und netzte zum vorentscheidenden 3:0 ein (74.).

Danach gaben sich die Neugersdorfer komplett auf und stellten die Offensiv-Bemühungen ein. Die Leipziger beherrschten das Spielgeschehen nach Belieben und belohnten sich heute für eine couragierte Leistung. Für die Blau-Gelben geht es am 29.09. zur TSG Neustrelitz. Der FCO kann sich in heimischen Gefilden beweisen und empfängt am 30.09. den SV Babelsberg 07.

Das sagten die Trainer:

Vragel da Silva (Neugersdorf): "Gegen Lok hatten wir immer enge Spiele. Wir haben schlecht verteidigt und hatten keine Aggressivität in der Verteidigung. Zudem waren wir schlecht bei den Standarts von Lok. Wir haben es den Leipzigern zu einfach gemacht. Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren wir etwas mehr bemüht, offensiv zu spielen. Danach wurden wir wieder schlechter und haben mehr auf den Gegner gespielt. Die gemachten Fehler dürfen uns nicht passieren. Herzlichen Glückwunsch an Lok, sie haben verdient gewonnen."

Heiko Scholz (Leipzig): "Es war heute ein erfahrener Gegner. Wir haben die Mannschaft taktisch umgestellt. In der ersten Halbzeit war es ein toles Spiel. Überragend war Paul Maurer in der zweiten Halbzeit mit seinem 2:0. Das heutige Spiel unter Flutlicht hat wirklich Spaß gemacht. Wir bereiten uns jetzt auif Neustrelitz vor. Dort müssen wir nachlegen, um ein gutes Ergebnis zu bringen. Danach freuen wir uns auf Cottbus."