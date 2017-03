Im Bruno-Plache-Stadion entwickelte sich von Beginn an eine zähe Partie. Beide Mannschaften hatten mit dem durchnässten und tiefen Rasen zu kämpfen. Darunter litt vor allem das Kombinationsspiel. Die Hausherren versuchten jedoch das Beste daraus zu machen und pressten die Gäste aus Brandenburg in ihre eigene Hälfte.

Trotz dessen ergab sich in den ersten Spielminuten der zweiten Halbzeit das spielerische Abbild aus dem ersten Abschnitt. Die Messestädter bestimmten in jeder Spielphase das Geschehen und waren bemüht so schnell wie möglich den Deckel drauf zu machen. Im Grunde ein Geduldsspiel.

Ingo Nachtigall (Luckenwalde): "Man hat uns angemerkt, dass uns zehn Stammspieler fehlten. Das von uns angebotene Spielniveau war dem von Lok klar unterlegen. Der klare Sieg für die Leipziger geht völlig in Ordnung. Unsere Ex-Luckenwalder Christian Hanne und Daniel Becker müssen sich wohl die Augen gerieben haben wie wir aufgestellt hatten und letztendlich auch spielten. Noch einmal Herzlich Glückwunsch an Lok und Alles Beste auf dem weiteren eingeschlagenen Weg."

Heiko Scholz (Leipzig): "Der Sieg war verdient. Wir haben uns zu anfangs sehr schwer getan. Kompliment an die Zuschauer, dass sie so lange die Ruhe bewahrt hatten. Wir haben die Partie von Anfang an gut kontrolliert und den Gegner zu Fehlern gezwungen. Großes Lob auch an unserem Debütanten Benjamin Kirsten, welcher trotz Trainingsrückstand sich zur Verfügung gestellt hat. Unser zweiter Torwart Christopher Schulz hatte noch leichte körperliche Probleme. Für Peter Misch freut es mich besonders. Er hat heute ein klasse Spiel gemacht und sich dann am Ende sogar selbst belohnt. Ich möchte der Mannschaft aufgrund der zuletzt großen Rotation ein Kompliment aussprechen und zu der Leistung gratullieren. Jetzt startet für uns die Vorbereitung auf Sonntag. Es wird ein harter Kampf gegen Bischofswerda, aber wir werden Alles geben."