Maurer war es dann, der mit einem erneuten Freistoß die Blau-Gelben in Führung schoss. Aus 24 Metern knallte das Spielgerät an den linken Innenpfosten und von dort in die Maschen - 2:1 (34.). Es folgte postwendend das 2:2 durch Becker, der aus 15 Metern unter die Latte traf (36.) und damit alle vier bisherigen Tore für sein Team erzielt hat. Vor dem Pausenpfiff scheiterte Hanne mit einem Strafstoß - Nils Gottschick war gefoult worden - am Schlussmann des FSV (40.) und Aaron Bogdan sah auf Seiten der Luckenwalder noch Gelb-Rot (43.).