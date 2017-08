Fußball | Regionalliga 1. FC Lok Leipzig mit neuem Dauerkarten-Rekord

Beim 1. FC Lokomotive Leipzig ist die Euphorie der Fans auch zur neuen Saison ungebrochen. Wie der Regionalligist am Mittwoch mitteilte, hat er zur neuen Spielzeit 1.082 Dauerkarten verkauft. Die Eisenbahner haben ihre sogenannten "Saisonfahrkarten" somit an mehr Anhänger gebracht als in den Vorjahren.