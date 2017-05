Die TSG Neustrelitz, die nur eins der vergangenen zehn Spiele gewann, gab sich selbst in der Schlussphase nicht auf. Leipzig Torwart Benjamin Kirsten parierte einen Schuss von Solomon Okoronkwo. Mit der Glanztat gegen den ehemaligen Bundesligaprofi von Hertha BSC hielt er beinahe die Null fest. In der Nachspielzeit sorgte der freistehende Jan-Ove Edeling aber noch für den Neustrelitzer Ehrentreffer.

Achim Hollerieth (Neustrelitz): "Glückwunsch an Lok. Wir haben die ersten 20 Minuten ein gutes Spiel geliefert und müssten in Führung gehen. Der Elfmeter war der Knackpunkt und für mich sehr fragwürdig. Die Rote Karte ging gar nicht. Wir wollten unsere Chance nutzen, an Bautzen heranzurücken. Letztendlich haben wir es sportlich nicht verdient, die Liga zu halten. Ich wäre aber froh, wenn es so ist. Ich komme gern nach Leipzig ins Bruno-Plache-Stadion, weil hier noch ehrliche Fußball-Atmosphäre herrscht. Alles Gute für Lok für das Pokalspiel."