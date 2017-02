Die Antwort darauf gab es schon relativ früh. Die Lok-Defensive begann sehr unsortiert und bekam in der sechsten Minute den Ball im eigenen Strafraum nicht unter Kontrolle. Merkel nutzte das aus und schob das Spielgerät zum 1:0 ins untere linke Ecke. Lok versuchte im Anschluss mit Leidenschaft ins Spiel zurückzufinden, doch der nötige Spielfluss kam nicht auf. Ganz im Gegenteil: Es entwickelte sich eine zerfahrene Partie mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Der Unterschied zwischen den Teams war allerdings, dass sich Neugersdrof mit der Führung im Rücken auf Defensivarbeit konzentrieren konnte. Lok wollte Offensive, war dazu in der ersten Halbzeit, bis auf eine Mini-Chance von Maik Georgi, aber nicht in der Lage (32.). Mit 0:1 ging es in die Pause.

Bildrechte: Picture Point