Lok übernahm von Beginn an das Kommando und setzte die Gäste unter Druck. Die Offensivbemühungen verpufften jedoch immer wieder, da der entscheidende Pass fehlte. So entwickelte sich mit zunehmender Spieldauer eine erste Hälfte ohne Höhepunkte. Die erste gefährlichere Aktion war ein 16-Meter-Freistoß, den Daniel Becker aus zentraler Position über das Dreiangel des Schönberger Gehäuses schlenzte (21.).

Doch dann die kalte Dusche für die Blau-Gelben: Ein langer Ball von Masami Okada, der wohl als Flanke gedacht war, sprang von der Lattenunterkante in die Leipziger Maschen. Lok-Schlussmann Julien Latendresse-Levesque machte dabei nicht die beste Figur. Vom Schock über den Rückstand erholte sich Lok bis zur Pause nicht. Somit ging es mit der überraschenden Gästeführung in die Kabinen.

In der Halbzeit brachte Lok-Coach Heiko Scholz mit Felix Brügmann (für Gottschick) einen zweiten Stürmer neben Djamal Ziane. Das Leipziger Spiel wurde nun auch wieder druckvoller. Vor allem Becker brachte Flanke um Flanke in den Strafraum, die bei der gut organsierten Schönberger Defensive aber keine Abnehmer fanden. So lief Lok die kostbare Zeit davon, zumindest doch noch den Ausgleich zu erzielen. Eine gute Gelegenheit dazu hatte in der 77. Minute Ziane, der den Ball nach einer Flanke von Becker an die Querlatte köpfte. Fünf Minuten vor dem regulären Ende scheiterte noch Maik Georgi mit einem Volleykracher am glänzend reagierenden Hahnel. Damit blieb es bei der ernüchternden Heimniederlage für Lok.