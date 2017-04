Die längst genesene Mannschaft des 1. FC Lok Leipzig vor dem Finale des Europapokals der Pokalsieger am 13.05.1987 in Athen.

Die längst genesene Mannschaft des 1. FC Lok Leipzig vor dem Finale des Europapokals der Pokalsieger am 13.05.1987 in Athen. Bildrechte: IMAGO

Fußball | Historie Loks Vorbereitung geht in die Hose

Genau 30 Jahre ist es her, dass sich der 1. FC Lokomotive Leipzig auf eine unvergessene Saison vorbereitete. Im Juli 1986 begann für Trainer Hans-Ulrich Thomale und sein Team ein Jahr, von dem die Fans noch immer schwärmen. Die Probstheidaer gewannen den FDGB-Pokal (4:1 gegen Hansa Rostock) und zogen im Europapokal der Pokalsieger ins Finale ein. Nur knapp scheiterten sie an Ajax Amsterdam. Dass die Spielzeit 1986/87 so erfolgreich verlaufen würde, war im Sommer 1986 allerdings undenkbar.

von Maria Köhler