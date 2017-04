Lok ackert – Auerbach kontert

Im „Sachsen-Knaller“ 1. FC Lok Leipzig gegen den VfB Auerbach musste Lok-Trainer Heiko Scholz seine Mannschaft, nach der ärgerlichen Niederlage gegen den ZFC Meuselwitz und den Spielsperren von Peter Misch, Ronny Surma und Andy Wendschuh, ordentlich umbauen und traf auf eine seit neun Spielen ungeschlagene Gäste-Elf.

Umkämpfte Partie in der ersten Halbzeit. Hier Danny Wild (VfB Auerbach)und Marcel Trojandt (1. FC Lok Leipzig) im Zweikampf. Bildrechte: Picture Point Trotz der vielen personellen Veränderungen fingen die Messestädter deutlich aktiver an und kamen durch Daniel Becker zu einem ersten Warnschuss. Sein Schuss aus ca. 20 Metern verfehlte jedoch das VfB-Tor um ein paar Meter (3.). Die Gäste aus dem Vogtland zogen sich in den Anfangsminuten zurück und lauerten auf Konter. Lok-Spieler Marcel Trojandt machte einen fatalen Fehler im Aufbauspiel der Messestädter. Auf einmal waren drei Auerbacher alleine auf dem Weg zu Lok-Goalie Benjamin Kirsten. Fabian Paradies legte ca. zehn Meter vor dem Tor quer auf Marcel Zimmermann. Dieser musste nur noch einschieben. Jedoch warf sich Kirsten mit einer riesen Parade dazwischen und verhinderte so den frühen Rückstand (11.).

Lok-Trainer Heiko Scholz versuchte von der Außenlinie aus auf seine Mannen einzuwirken. Bildrechte: Picture Point In den darauffolgenden Spielminuten gab es für die Zuschauer im Bruno-Plache-Stadion nicht viel zu bestaunen. Die Messestädter zeigten sich weiterhin deutlich aktiver als die Kicker aus Auerbach. Es fehlte einfach der „letzte Pass“, um das Abwehr-Bollwerk des VfB auszuhebeln. Die zweite nennenswerte Chance im ersten Abschnitt gehörte wieder den Gästen. Nach einem Klärungsversuch von Lok landete der Ball bei Marcel Schlosser, der sich ein Herz fasste und aus 17 Metern abzog. Der Ball rauschte knapp am Pfosten vorbei (32.). Bis zu Halbzeit dümpelte die Partie dahin und so ging es torlos in die Pause.

Auerbach mit Doppelschlag – Lok kalt erwischt

Nach der Halbzeitpause schickten beide Trainer ihre Teams unverändert zurück auf den Rasen. Nun waren es die Gäste aus Auerbach, welche aktiver auftraten. Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel der Leipziger schnappte sich Alexander Mattern den Ball und spielte den gestarteten Zimmermann frei. Dieser hatte nur noch wenig Mühe und schob den Ball rechts an Kirsten vorbei zur Auerbacher Führung (47.).

Es sollte noch bitterer kommen für die Hausherren. Der Auerbacher Fabian Paradies eroberte sich im gegnerischen Strafraum den Ball und erhöhte die Auswärts-Führung mit einem strammen und flach getretenen Schuss aus der rechten Strafraum-Ecke (51.). Die Spieler aus Leipzig mussten sich kurz schütteln, konnten jedoch durch Daniel Becker auf 1:2 verkürzen (66.). Djarnal Ziane spielte zurück auf Trojandt, der auf den im VfB-Strafraum lauernden Daniel Becker flankte. Becker setzte sich klasse gegen zwei Gegenspieler durch und vollendete aus fünf Metern zum Anschluss.

Mit dem frischen Schwung drückten die Mannen von Heiko Scholz auf den Ausgleich. Felix Brügmann scheiterte aus 15 Metern an der Querlatte des VfB-Gehäuses (68.). Die Gäste aus Auerbach schlugen jedoch erneut eiskalt zu und erhöhten die Führung durch Vaclav Heger. Nach einem Konter über die rechte Außenbahn flankte Danny Wild auf Heger, der zum 1:3 einköpfte (75.).

Davon konnten sich die Leipziger nicht mehr erholen und mussten am Ende verdient den eiskalten Auerbachern zum Auswärtssieg gratulieren. Ein bitterer Tag für die Leipziger, welche auch noch Daniel Becker zum Saisonende verlieren. Becker schließt sich zur neuen Saison dem Ligakonkurrenten FSV Luckenwalde an.

Das sagten die Trainer:

Michael Hiemisch (Auerbach): "In so einem Spiel rechnet man im Vorfeld mit nicht zu viel. Leipzig hat eine tolle Mansnchaft und zudem ein super Publikum. Wir waren in der ersten Halbzeit schläfrig gewesen. hatten Chancen in Führung zu gehen. Ich hatte gehofft, dass Leipzig kein Tor schießt. In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich aktiver und spielten viele super Pässe. Lok kann jedoch immer zurückkommen. Das dritte Tor hat jedoch den Deckel auf die Partie gemacht. Meine Mansnchaft ist auf der letzten Rille gewesen. Ich wünsche Lok natürlich Alles Beste für das Pokalspiel."

Heiko Scholz (Leipzig): "Der Gästetrainer hat eigentlich schon alles gesagt. Das Spiel hätte durchaus noch kippen können. Wir haben ohne sieben Stammspieler gespielt. Das ist für mich jedoch keine Aurede. Gratulation an einen guten Gegner. Wir haben am Ende zurecht verloren. Die Moral hat trotzdem gestimmt. Heute bin ich nicht so traurig wie nach der Niederlage gegen Meuselwitz."