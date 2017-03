Mit 3:2 (2:0) hat RasenBallsport Leipzig II beim FSV Luckenwalde vor 279 Zuschauern im Werner-Seelenbinder-Stadion gewonnen. In der allerletzten Begegnung beider Teams gegeneinander - RB wird am Saisonende aufgelöst - siegten die Messestädter. Auch in den drei Partien zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Robert Klauß gegen Ingo Nachtigalls Mannschaft triumphiert.