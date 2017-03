Nach einer verletzungsbedingten Pause von zehn Monaten feierte ZFC-Stürmer Jakub Wiezik seine Rückkehr zum Spielbetrieb. Nach dem monatelangen Aufbautraining und drei Wochen Mannschaftstraining war er in Luckenwalde immerhin auf der Bank dabei. Von dort sah er ein frühes Gegentor. Luckenwaldes Clemens Koplin scheiterte erst aus etwa acht Metern am Innenpfosten. Doch dann drückte ihn Da Silva Magalhaes zum 1:0 der Hausherren über die Linie (3.). Das erschütterte die Meuselwitzer keineswegs. Sie erspielten sich gute Strafraumszenen und kamen zu den besseren Chancen. Für den 1:1-Ausgleich sorgte ein Foulelfmeter. Nachdem Francesco Lubsch zu Boden gegangen war, trat Rufat Dadashov an. Soverän traf er flach in die rechte Ecke (10.). Luckenwaldes Schlussmann Robert Petereit sprang zur anderen Seite.