Michael Hiemisch, wir haben Sie lange nicht gehört. Was haben Sie in der Sommerpause gemacht?

"Wir haben die Zeit genossen und viel mit der Familie unternommen. Ich habe mich auch mit dem einen oder anderen Spieler auf einen Kaffee getroffen. Bei mir schwingt der Fußball immer mit. Auch in der Freizeit mache ich Sport, ich gehe schwimmen und Rad fahren. Auch mal ein Austausch mit dem Trainerteam bei einer Grillwurst und einem Bierchen in entspannter Atmosphäre gehört dazu. Sie haben am sportlichen Erfolg Auerbachs einen immensen Anteil. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Meine Kollegen machen das neben ihrer Berufstätigkeit. Das ist hoch anzuerkennen, wie bei den Spielern auch."

Wann haben Sie zuletzt privat ein Spiel besucht?

"Das ist eine gute Frage. Das ist ein Stück her. Vielleicht war das ein Bundesliga-Spiel von Hertha. Aber wie lange das jetzt her ist? Wir spielen ja selbst am Wochenende, dazu diverse Spielbeobachtungen. Und wenn es mal ein Drittliga-Spiel wie in Zwickau ist, achte ich auf Abläufe, um etwas für die eigene Arbeit herauszuziehen."

Wer war der Fußballheld Ihrer Kindheit?

"Bei mir waren es unter anderem Spieler von Carl Zeiss Jena. Ich denke da zum Beispiel an Lothar Kurbjuweit. Ulf Kirsten [Dynamo Dresden, Anm. d. Red.] war ein Stürmer, der mir von der Art her gefallen hat. Andreas Thom vom BFC war ein schnittiger Spieler. Es war schön zu sehen, wenn sie Profiklubs aus dem Westen geschlagen haben. Beindrucken war es, als Deutschland 2014 Weltmeister geworden ist. Per Mertesacker startete als Stammspieler, später im Endspiel hat er seinen Mitspielern von der Bank aus Wasserflaschen zugeworfen. Er hat seine eigenen Befindlichkeiten hinten angestellt. Solche Spieler sind enorm wertvoll." Ein Mannschaftsfoto des FC Carl Zeiss Jena von 1981. Hinten rechts steht Lothar Kurbjuweit. Bildrechte: IMAGO

Gibt es diese Spieler auch in Auerbach?

"Ja, z. B. unseren Kapitän Philipp Kötzsch. Er ist immer drangeblieben, auch wenn es in der Anfangszeit öfters die Bank bedeutete. In jedem Spiel hat er konstant seine hundert Prozent abgerufen. Davor habe ich Achtung, gerade auch, wenn er mal nicht so oft im Mittelpunkt steht wie manch anderer."

Sind Sie froh, dass es wieder losgeht, oder hätten Sie gern mehr Zeit bis zum Regionalliga-Start?

"Es ist an der Zeit, dass die richtigen Wettkämpfe kommen. Am Ende ist die Saison ohnehin geprägt von Höhen und Tiefen. Die perfekte Vorbereitung gibt es sowieso nicht. Ab dem Start musst du einfach bereit sein, vom Kopf und vom Körper her."

In der Vorbereitung gab es bisher vier Siege und zwei Niederlagen (21:12 Tore). Inwiefern sind Sie mit dem Auftritt Ihrer Mannschaft zufrieden?

"Wir haben bewusst am Anfang starke Gegener gesucht. Das waren Gegner auf Augenhöhe, denn die Mannschaft muss mit dem Gegnerdruck klarkommen. Wir können nicht vier, fünf Spiele gegen unterklassige Teams bestreiten. Wir wollten gucken, wie sich ein Spieler durchsetzen kann. Gegen unterklassige Teams entsteht oft ein Muster ohne Wert. In der Liga geht es meistens um knappe Spiele. Von daher haben die Vorbereitungsspiele ihren Zweck erfüllt."

Nach Platz neun vor gut einem Jahr wurde Auerbach 2016/17 Zwölfter. Darf es nun gern wieder die oberer Tabellenhälfte sein?

"Grundsätzlich waren wir auf einem guten Weg. Aber wir haben die letzten drei Spiele verkackt. Da haben wir zu wenig mitgenommen. Der einstellige Tabellenplatz war möglich. Wir sind nicht unzufrieden. Sicherlich wollen wir wieder in der oberen Tabellenhälfte landen, ganz klar." Michael Hiemisch und Philipp Müller (Archiv) Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

In der Hinrunde wird Philipp Müller fehlen. Wie geht es Ihrem Verteidiger nach seinem Kreuzbandriss?

"Er wird Anfang August operiert. Es tut mir für den Burschen leid. Er war ein stabiler Mann. Wenn so ein Spieler wegbricht, ist das ein Genickschlag. Er ist in der Blüte, wo es richtig zur Sache gehen soll. Er muss gestärkt aus dieser Verletzung hervorgehen. Den Prozess führt er gerade."

Am Montag bestritten sie das Training gegen die A-Junioren des Chemnitzer FC? Wie kam dieser Kontakt zustande?

"Wir wollten eine solche Trainingseinheit nutzen, um Spielformen zu trainieren. Da können wir uns noch etwas herausziehen. Wir können das Trainingsspiel auch mal stoppen und somit anders gestalten als ein offizielles Vorbereitungsspiel."

Nehmen momentan Probespieler am Training teil?

"Ja, zwei. Mit denen sind wir auf einem guten Weg."

Um wen geht es da?

"Das kann ich leider noch nicht verraten."

Wie sieht es auf der Torwartposition aus? Setzen Sie zunächst auf den bisherigen Stammkeeper Stefan Schmidt oder auf Neuzugang Maximilian Rosenkranz?

"Stefan spielte eine tolle Saison. Er bleibt deshalb die Nummer eins. Wir haben uns dieses Jahr und das Jahr davor verjüngt. Wir hatten einen Altersdurchschnitt von 26 Jahren. Jetzt liegt er bei 24 Jahren und jünger. Wir wollen viele willige, junge Spieler für das Modell Auerbach begeistern, vor allem jetzt, wo bei vielen Vereinen die U23-Mannschaften weggefallen sind. Parallel können die Spieler studieren. Da gibt es Fahrgemeinschaften einiger Spieler, die aus Chemnitz zum Training kommen." Keeper Stefan Schmidt (in orange) verhindert nicht nur Tore. Gegen Neugersdorf traf er mit dem Kopf zum 1:1-Endstand (Archiv). Bildrechte: Marcus Schädlich

Wer zählt für Sie zum Favoritenkreis?

"Ich bin in guter Gesellschaft mit allen, wenn ich Cottbus nenne. Es ist ein geiles Stadion. Das ist ein Profiklub. Das spürt man, wenn man mit dem Bus auf das Gelände fährt. Die haben das Fundament, Profifußball zu betreiben. Den BFC muss man auch immer auf der Rechnung haben. Die Spieler haben schon nachgewiesen, dass sie Fußball spielen können. Ich schätze auch Mannschaften wie Viktoria Berlin. Leipzig und Halberstadt muss man auf der Rechnung haben."

Ein Durchmarsch von Halberstadt?

"Das schließe ich nicht aus."

Auf das Duell mit welchem Trainerkollegen freuen Sie sich besonders?

"Auf viele. Ich freue mich auf Viktoria Berlin mit Rocco Teichmann [Sportlicher Leiter, Anm. d. Red.]. Außerdem gibt es Duelle mit Andreas Petersen. Zu Ante Covic von Hertha II habe ich auch einen guten Kontakt. "

Ein Punktspiel-Derby gegen Plauen gibt es ja auch diese Saison nicht?

"Da müssen wir uns noch ein Jahr gedulden, es sei denn wir steigen auf." (lacht)

Zum Auftaktprogramm: Auerbach spielt bei Altglienicke, gegen Neugersdorf, in Neustrelitz und gegen Cottbus. Sind Sie mit den Ansetzungen des NOFV zufrieden?

"Das ist mir völlig wurscht ob zu Hause oder auswärts, ob Englische Wochen oder nicht. Man neigt dazu, etwas hineinzuinterpretieren. Wir müssen aber auf uns schauen, versuchen unser Spiel durchzubringen." VfB-Trainer Michael Hiemisch mit Philipp Müller (Archiv). Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Wo sehen Sie denn noch Handlungsbedarf?

"Ja, wir haben nur 16 Feldspieler unter Vertrag. Wir müssen also noch etwas machen. Wir sind auf allen Positionen gut besetzt, müssen das Ganze aber untermauern. Das ist jetzt die typische Zeit, wo einige Spieler vielleicht doch keinen Verein finden. Es entsteht dadurch noch ein zweiter Markt. Auf den könnten wir noch setzten. Wir sind aber bestrebt, schon vor dem Saisonstart den Kader vollzubekommen."

Gibt es noch etwas, das Sie loswerden wollen?

"Ich hoffe auf eine spannende und faire Saison. Ich möchte faire Wettkämpfe sehen. In Zeiten mit vielen Krawallen und Unzufriedenheit soll man sich auf die Spiele freuen. Wir sollten die Chance nutzen, uns wie Menschen zu verhalten. Früher ging es einzig um die Ehre und den Ehrgeiz im Sport. Nicht um Kommerz und Werbung . Es gibt zwei Mannschaften, die sich duellieren, und der Bessere soll gewinnen. Und noch etwas: Normalerweise müsste der VfB eine Kampagne starten. Wir liegen in einer Gartenanlage. Dort rammeln ein paar Bauern über das Feld, wie andere sagen würden. Das ist richtig etwas wert, was in Auerbach geleistet wird. Das ist eine riesige Sensation, wenn man die Entwicklung betrachtet. Wenn Du zum Stadion fährst, denkst Du, Du hast Dich verfahren. Es ist gemütlich eingebettet und hat einen besonderen Spirit. Nun soll eine dritte Tribüne gebaut werden. Dann haben wir das Stadion fast geschlossen."

Vielen Dank für das Gespräch!