Es hat nicht lang gedauert: Nach zwei Spielen mit der Interimslösung Martin Hauswald/ Tomislav Piplica an der Seitenlinie hat Wacker Nordhausen einen neuen Cheftrainer vorgestellt. Volkan Uluc wurde am Mittwoch nach dem 2:0 (0:0) im Nachholspiel gegen Lok Leipzig offiziell vorgestellt. Er folgt auf René van Eck, der am 21. April 2017 nach nur drei Monaten im Amt entlassen wurde und erhält einen Vertrag über zwei Jahre.