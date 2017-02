Mehr Kampf als Spiel

Durch die schwierigen Witterungsbedingungen fand die Partie nicht wie gewohnt im Neustrelitzer Parkstadion statt, sondern auf dem angrenzenden Kunstrasenplatz. Für den Gastgeber war es die erste Partie auf Kunstrasen seit vier Jahren.

Die Gäste aus Sachsen starteten im Kellerduell deutlich engagierter in die Partie und versuchten die Spieler aus Mecklenburg-Vorpommern in ihre Spielhälfte zu binden. So ließ die erste FSV-Chance nicht lange auf sich warten. Ezequiel Horacio Rosendo bekam einen Freistoß aus ca. 35 Metern zugesprochen und setzte diesen gefährlich auf das TSG-Gehäuse. Der GästeKeeper Felix Junghan hielt jedoch souverän (2.).

Schiedsrichter Henry Müller zeigt Solomon Okoronkwo die Rote Karte nach einer unsportlichen Aktion. Bildrechte: Torsten Zettl Danach verflachte die Begegnung und es entwickelte sich ein "echter" Abstiegskampf. Der Neustrelitzer Spieler Solomon Okoronkwo sah nach einer groben Unsportlichkeit, nachdem er den am Boden liegenden Rosendo angeschossen hatte, glatt die Rote Karte (10.).

In den nachfolgenden Spielminuten versuchten die Gäste ihre personelle Überzahl auszunutzen. Jedoch sprang nur eine Chance heraus. Martin Hoßmang bediente mit einem schönen Diagonalpass Maik Salewski. Dieser drang von links in den Strafraum und schloss ab. Nur der Pfosten verhinderte die Bautzener Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff trafen auch die Hausherren durch einen Fernschuss von Luigi Campagna den Pfosten. So blieb es beim 0:0-Pausenstand.

Bautzen zu einfallslos

Nach der Halbzeitpause schickte Budissa-Trainer Reimund Linkert seine Elf unverändert zurück auf den Platz. TSG-Trainer Achim Hollerieth nahm eine Veränderung vor und brachte Jan-Ove Edeling für Alexander Lukesch.

Die Anfangsphase des zweiten Abschnittes glich der ersten Halbzeit. Der FSV Budissa Bautzen versuchte sich mehr Spielanteile zu erspielen. Jedoch fehlte die letzte Präzision, um den TSG-Abwehrblock auszuhebeln. Die Gastgeber konzentrierten sich auf die defensive Stabilisierung und setzten gelegentlich kleine offensive Nadelstiche. Besonders Campagna und der eingewechselte Edeling zeigten sich sehr agil.

Auch dem Bautzener Maik Salewski fehlte die nötige Präzision im Abschluss. Bildrechte: Torsten Zettl Bei der Linkert-Elf stach immer wieder Salewski heraus. So gelang es diesem in der nachfolgenden Spielsituation sich auf der linken Außenbahn durchzusetzen und flankte in den Strafraum der Gastgeber. Dort lauerte Daniel Hänsch. Dieser setzte seinen Kopfball jedoch knapp über das Gehäuse der TSG (64.).

In den letzten Spielminuten häuften sich bei den Gästen die Fehler im Spielaufbau. Die Hausherren aus Mecklenburg-Vorpommern versuchten dies auszunutzen und wurden etwas aktiver. So war es Fatjon Celani, der für den letzten Aufrager sorgte. Der Bautzener Martin Hoßmang konnte auf der eigenen Torlinie klären.

Folglich endete die Partie torlos. Für die Bautzener war dieses Unentschieden leider zu wenig, um auf die besser platzierten Teams aus Fürstenwalde und Luckenwalde aufzuschließen.

Das sagten die Trainer:

Reimund Linkert (Bautzen): "Wir haben ein Punkt hier gemacht. Eigentlich wollten wir drei machen. Beide Mannschaften sind im Abstiegskampf. Ich denke das ist für beide zu wenig, besonders für uns mit einer 80-miütigen Unterzahl. Wir haben heute gegen eine andere Mannschaft gespielt wie in der Vorrunde. Neustrelitz hat sich sehr stark präsentiert. Wir haben es in der Überzahl nicht geschafft klare Torchancen herauszuspielen. Am Ende hatten wir noch Glück, dass wir kein Tor gefangen haben."

Achim Hollerieth (Neustrelitz): "Wir wollten das Spiel natürlich unbedingt gewinnen und bekommen einen frühen Nackenschlag mit der Roten Karte. Nachdem wir gemerkt haben, dass Bautzen nicht so viel Druck aufgebaut hat, haben wir unsere Fünferkette auf eine Dreier umgebaut und sind selber etwas offensiver geworden. Meiner Meinung nach haben wir über 80 Minuten ein super Spiel gemacht. Von Bautzen habe ich nicht so viel gesehen. Die Mannschaft hat viel investiert, jedoch fehlte am Ende das Quäntchen Glück für einen Dreier. Wir haben noch nicht aufgegeben."