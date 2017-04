Bei guten äußeren Bedingungen fand das Spiel in der ersten Hälfte zumeist zwischen den Strafräumen statt. Die Abwehrreihen ließen kaum gefährliche Abschlüsse zu, sodass die Torhüter einen ruhigen Nachmittag verlebten. Neustrelitz hatte ab der 20. Minute seine beste Phase, ohne dass FCO-Schlussmann Franco Flückiger ernsthaft eingreifen musste. Der FCO war zu passiv und ließ die Gastgeber anlaufen.

Wie aus dem Nichts ging Neugersdorf dann in Führung. Neustrelitz wurde ausgekontert und wusste sich nur noch durch ein Foul an Jaroslav Dittrich zu helfen. Den folgenden Freistoß verwandelte Bocar Djumo zum 1:0 ins linke Eck (35.). Obwohl der FCO zuvor keine Offensivaktionen hatte, ging es mit der knappsten aller möglichen Führungen in die Kabine. Neustrelitz war bemüht, brachte bis auf einen Volleyschuss von René Pütt aber wenig zustande.