VfB-Coach Michael Hiemisch musste nach den Platzverweisen von Alexander Mattern sowie Marcin Sieber im Spiel gegen den FCO (1:1) seine Innenverteidigung umbauen und besetzte die Position mit Felix Lietz und Vaclav Heger.

Lietz bringt Auerbach in Front

Nach einer kurzen Findungsphase übernahmen die Vogtländer nach gut zehn Minuten allmählich die Spielkontrolle. Die Partie verlagerte somit über öfter in die Spielhälfte der Gastgeber, die auf Fehler der Auerbacher lauerten. In der 17. Minute schlug der VfB mit dem 1:0 durch Lietz zu. Der Auerbacher netzte aus Nahdistanz ein, nachdem ein Kopfball von Heger vor dessen Füßen gelandet war. 120 Sekunden später hatte Lietz sogar die Chance zum 2:0, doch bei seinem Kopfball fehlt der nötige Druck. Im Anschluss bemühte sich Neustrelitz um offensiveres Spiel, allerdings fehlte es an zündenden Ideen. Auerbach versuchte indes mit seinen erfahrenen Spielern um Marcel Schlosser, die Partie zu beruhigen. Bis zur Pause entwickelte sich das Duell immer mehr zu einem Kampfspiel, indem jedoch weitere Torgelegenheiten auf beiden Seiten ausblieben. Jubel über das 1:0 durch Auerbachs Felix Lietz (2.v.r.) mit Lukas Novy. Bildrechte: Marcus Schädlich

Neustrelitz schwungvoll aus der Kabine

Zu Beginn der zweiten Hälfte kam die TSG zu ihrer bis dahin besten Chance. Dabei köpfte der zur Pause eingewechselte Lincoln Assinouko einen Freistoß an den Pfosten. Neustrelitz agierte nun wesentlich schwungvoller und schnürte die Auerbacher immer mehr in die eigene Hälfte ein. Der VfB konnte froh sein, dass den Gastgebern die spielerischen Mittel fehlten, die Auerbacher Abwehr auszuhebeln.

Schlosser scheitert an Quindt

In der 57. Minute hatte Schlosser die Großchance auf 2:0 zu erhöhen, doch sein Schlenzer aus zentraler Position wurde die Beute vom glänzend reagierenden TSG-Schlussmann Norman Quindt. Im Anschluss konnten die Vogtländer wieder mehr Ruhe ins Spiel bringen.

Luksik markiert Ausgleich

Marc-Philipp Zimmermann (l.) und der TSG-Torschütze Filip Luksik im Zweikampf. Bildrechte: Marcus Schädlich Dennoch gab es in der 70. Minute die kalte Dusche. Nach einer Ecke verpasste die VfB-Abwehr entscheidend zu klären, was Filip Luksik mit einem überlegten Schuss unter Auerbach-Keeper Stefan Schmidt hindurch mit dem 1:1 bestrafte. Mit dem ersten Saison-Tor im Rücken wurde die Neustrelitzer weiter beflügelt.

Assinouko lässt Neustrelitz jubeln

Es wurde nun ein offener Schlagabtausch. Auerbach forcierte mit der Einwechslung von Felix Kunert (80.) noch einmal seine Offensive, doch der nächste Treffer fiel für Neustrelitz. Dabei nutzte Assinouko in der 88. Minute eine erneute Schlafeinlage der Gäste nach einem Freistoß aus, als er völlig freistehend zum 2:1 für Neustrelitz einschieben konnte und somit die peinliche VfB-Niederlage besiegelte.

Das sagten die Trainer:

Michael Hiemisch (Auerbach): "Wir haben ein Kampfspiel gesehen, das nicht von feiner Klinge geführt wurde. Es waren zwei Mannschaften, die zwischen den Strafräumen ordentlich gearbeitet haben. Wir haben es in der ersten Halbzeit etwas besser gemacht: die Räume verengt, die zweiten Bälle gewonnen und zum Abschluss zu kommen. In der zweiten Halbzeit hat Neustrelitz das besser verhindert und stark gekämpft. Sie haben uns gezwungen, ein paar Meter rückwärts zu gehen - und das haben wir auch so angenommen. Nach vorne sind wir nicht mehr kompakt verfahren und sind nicht mehr zum Abschluss gekommen. So ist Stück für Stück unsere Strategie verloren gegangen. Genauso wie bei uns Zentimeter um Zentimeter etwas weggebrochen sind, ist bei Neustrelitz etwas draufgekommen. Alle drei Tore sind durch Flipper-Bälle in den Strafräumen gefallen. Das sind die Nuancen, die über Sieg und Niederlage in der Liga entscheiden. Letztlich hat sich Neustrelitz diese kleinen Vorteile in der zweiten Halbzeit erarbeitet und verdient gewonnen. Deshalb lassen wir jetzt nicht den Kopf hängen, sondern es ist uns eine Lehre. Alle drei Spiele waren eng. Die Mannschaft muss lernen, die Nerven zu behalten und die wenigen Situationen, die sich im Spiel ergeben, zu nutzen. Wenn du sie nicht nutzt, gehst du als Verlierer vom Platz. Daran fehlt es mir im Moment."

Achim Hollerieth (Neustrelitz): "Sowohl dem Verein und der Mannschaft gönne ich den Sieg. Wir haben 18 neue Spieler - dass es da Anlaufschwierigkeiten gibt, war klar. Nach dem 0:1 möchte ich nicht wissen, was viele auf der Tribüne schon wieder gedacht haben und in die Negativgedanken der letzten Saison gekommen sind. Doch Fußball ist ein Tagesgeschäft. Ich kann meiner Mannschaft nur ein Riesenkompliment machen. Wir haben in der zweiten Halbzeit umgestellt und mit zwei Stürmern gespielt. Wir haben in den vergangenen beiden Spielen zwei Gegentore - aber nur nach Standards - gefangen und nicht aus dem Spiel heraus. Für mich ist es wichtig, dass die Jungs eine riesige Mentalität haben. Jetzt müssen wir alle neuen Spieler auf ein Level bekommen."