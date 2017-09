Das ist das Ergebnis einer NOFV-Sitzung vom Mittwoch in Brandenburg, auf der sich alle Vereine des Verbandes auf diese Vorschläge einigen konnten. Dieser mit "Anstoß Nordost" bezeichnete Plan fließt in die Meinungsbildung des DFB Spielausschusses zur Reform ein. Der Spielausschuss berät sich schon in der kommenden Woche zu diesem Thema. Auch die anderen Regionalverbände sowie die Drittligisten haben verschiedene Vorschläge vorbereitet.

Dem NOFV-Vorschlag zufolge soll die Struktur der 3. Liga nicht verändert werden. Stattdessen soll der Unterbau grundlegend reformiert werden. Laut NOFV könnten sich die Vereine eine zwei- oder dreigleisige 4. Liga vorstellen, die als DFB-Spielklasse geführt wird. Dieser Schritt würde laut Verband der "leistungsorientierten Entwicklung des Fußballsports in Deutschland gerecht werden."

Wird dieser Vorschlag umgesetzt, dann ist die Regionalliga in ihrer aktuellen Form Geschichte.

Wie diese 4. Liga aussehen könnte und was aus den Regionalligamannschaften werden würde, die es nicht in die 4. Liga schaffen, ist noch nicht klar. Auch, wie sich eine solche Reform auf untere Ligen wie Oberliga und Verbandsliga auswirken würde, ist ungewiss. Allerdings ist dieser Vorschlag als langfristige Lösung geplant, für den es auch einen Beschluss beim DFB-Bundestag bedarf.

Rollierendes Modell keine Dauerlösung

Für kurzfristige Anpassungen, die bereits in der kommenden Saison greifen könnten, setzt der NOFV auf das "rollierende Modell". Demnach steigen drei Regionalligameister direkt auf. Die beiden verbleibenden Meister spielen den vierten Aufsteiger in einer Relegation aus. Welche Ligen die direkten Aufstiegsplätze bekommen, soll von Saison zu Saison wechseln und wird im Voraus per Losentscheid festgelegt.

Im Süden werden andere Lösungsmodelle bevorzugt

Die Debatte wird die Verantwortlichen in den kommenden Wochen noch beschäftigen. Beim Bayerischen Verband wird beispielsweise eine andere Lösung bevorzugt. Demnach sollen die beiden Regionalligen West und Südwest zwei feste Aufstiegsplätze bekommen. Zwei weitere Aufsteiger sollen in einer Aufstiegsrunde nach dem Motto "Zwei aus Drei" ermittelt werden. An dieser Runde sollen die drei Meister der übrigen Regionalligen teilnehmen.

Wenn aber gilt "Der Meister muss aufsteigen", bevorzugen die Bayern ein Modell von vier Regionalligen, statt fünf, die dann direkt aufsteigen. Dafür sollen Vereine aus Thüringen (Nordhausen) und Sachsen (Lok und Chemie Leipzig) mit den bayerischen Vereinen eine Liga bilden. Andere Vereine aus der Regionalliga Nordost (Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern) sollen dann in die Regionalliga Nord wandern. Der Fußball im Nordosten würde damit auseinander gerissen werden.