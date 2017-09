Wie existenziell wichtig die Frage nach drei, vier oder gar fünf Absteigern in der 3. Liga ist, zeigt sich diese Saison: War die Liga immer schon extrem ausgeglichen, so entpuppt sich insbesondere der Abstiegskampf in der neuen Spielzeit als das reinste Vabanque-Spiel. Die Rote Laterne bekamen aus Mitteldeutschland schon Rot-Weiß Erfurt (aktuell am 10. Spieltag), der Chemnitzer FC (am 9.), Carl Zeiss Jena (am 8., 7. und 2.) und der FSV Zwickau (am 6. und 5.). 18 Mal gehörten bislang Teams aus Mitteldeutschland zu den letzten Drei in der Tabelle. Immerhin: Mit einem Sieg kann man auch schnell wieder klettern: So rückte der Hallesche FC am 9. Spieltag nach dem 2:1 bei Werder Bremen II von 17 auf 11.

Tristesse in Erfurt: RWE ist nach einer Niederlage in Karlsruhe Tabellen-Schlusslicht. Bildrechte: IMAGO